Un bărbat de 48 de ani a fost oprit de polițiști pe strada Vâltorilor. Verificările au scos la iveală trei nereguli grave

Un control rutier desfășurat joi, 29 octombrie, în Negrești-Oaș, a scos la iveală o situație care putea avea consecințe serioase în trafic. Polițiștii au oprit un autoturism condus de un localnic în vârstă de 48 de ani, iar verificările au arătat că acesta nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, mașina pe care o conducea figura ca fiind radiată din circulație și avea montate numere de înmatriculare false. Cazul a intrat în atenția polițiștilor, care au continuat cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

Trei nereguli descoperite în urma controlului

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, incidentul a fost înregistrat în jurul orei 14:40, pe strada Vâltorilor din Negrești-Oaș.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au oprit autoturismul condus de bărbatul de 48 de ani, iar în urma verificărilor au constatat că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Situația era cu atât mai gravă cu cât autoturismul figura ca radiat din circulație, iar plăcuțele de înmatriculare montate pe acesta erau false.

Cercetările au continuat pentru clarificarea situației și stabilirea răspunderii legale.

Peste 200 de sancțiuni aplicate de polițiștii sătmăreni

Tot joi, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și controlul traficului rutier.

În cadrul activităților de menținere a ordinii publice au fost aplicate peste 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 13.000 de lei.

Pe linie rutieră, polițiștii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 60.000 de lei.

Acțiunile au vizat prevenirea accidentelor și creșterea siguranței cetățenilor pe drumurile publice din județ.