Deputatul PSD de Satu Mare a revenit în fața presei după o perioadă în care a evitat disputele politice și a transmis clarificări privind taxele, impozitele, pensiile și salariile

După 40 de zile de discreție publică, deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a susținut o conferință de presă la sediul organizației județene, în cadrul căreia a vorbit despre perioada tensionată din politica românească, despre informațiile vehiculate în spațiul public și despre măsurile economice asumate prin programul de guvernare. Revenirea sa în fața jurnaliștilor a fost însoțită de un mesaj ferm, prin care a încercat să clarifice poziția PSD în privința fiscalității și a drepturilor cetățenilor. Parlamentarul a criticat mesajele care, în opinia sa, au generat îngrijorare și nesiguranță în rândul populației.

„Nu am vrut să intru în dispute politice”

În debutul conferinței, Mircea Govor a salutat reprezentanții presei sătmărene și a explicat motivele pentru care a ales să păstreze distanța față de confruntările politice din ultima perioadă.

„Așa cum v-am promis, timp de 40 de zile am ales să mă țin departe de disputele și tensiunile care au marcat această perioadă mai tumultuoasă a vieții politice. Am considerat că este important să nu reacționez și să nu formulez niciun fel de replică la adresa nimănui”, a declarat deputatul PSD.

Acesta a precizat că perioada de retragere din disputele publice i-a oferit timpul necesar pentru a reflecta asupra evenimentelor și tensiunilor acumulate.

Mesaj tranșant despre taxe, impozite, pensii și salarii

Unul dintre principalele subiecte abordate de Mircea Govor a vizat informațiile apărute în spațiul public referitoare la posibile majorări ale taxelor și impozitelor, precum și la respectarea măsurilor asumate prin programul de guvernare.

Deputatul a respins categoric aceste scenarii și a susținut că mesajele respective nu reflectă realitatea.

„Vreau să transmit un mesaj foarte clar: aceste afirmații sunt false”, a afirmat parlamentarul sătmărean.

În sprijinul poziției sale, Mircea Govor a invocat declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a afirmat public, la 26 octombrie, că taxele pentru populație și companiile românești nu vor crește în 2027.

Totodată, Mircea Govor a susținut că drepturile cetățenilor vor fi respectate, iar majorările pensiilor și salariilor vor fi realizate în conformitate cu prevederile legale.

„Este important ca oamenii să cunoască aceste poziții oficiale și să nu fie induși în eroare de mesaje care generează îngrijorare și nesiguranță”, a transmis deputatul PSD.

Prin această conferință de presă, Mircea Govor a marcat revenirea în comunicarea publică după cele 40 de zile de pauză anunțate și a ales să își concentreze mesajul asupra temelor economice care îi preocupă pe cetățeni.