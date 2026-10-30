Social-democrații sătmăreni sunt pregătiți să ocupe ambele posturi de subprefect, într-o nouă schimbare a echilibrului politic din conducerea administrației județene

PSD Satu Mare se pregătește să obțină ambele funcții de subprefect ale județului, prin numirea social-democraților Radu Iancu și Vasile Bercea. Cele două propuneri urmează să fie analizate în ședința de astăzi a Guvernului României, 30 octombrie 2026. Dacă numirile vor fi aprobate, Prefectura Satu Mare va avea un prefect UDMR și doi subprefecți PSD, ceea ce va configura o nouă formulă politică la conducerea instituției.





Două funcții de subprefect pentru PSD Satu Mare: Iancu și Bercea, numele propuse

Dacă numirile vor fi aprobate, PSD Satu Mare va ajunge să dețină două funcții de subprefect, două de vicepreședinte al Consiliului Județean și două de viceprimar al municipiului. Această distribuție reprezintă o consolidare a reprezentării partidului în administrația județeană și municipală, în perioada în care organizația este condusă de deputatul Mircea Govor.

O nouă configurație la conducerea Prefecturii

Prefectul județului Satu Mare este Altfatter Tamás, reprezentant al UDMR. Cele două posturi de subprefect ar urma să revină PSD, după plecarea liberalului Valer Beșeni din funcție și vacantarea celuilalt post.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, numele lui Radu Iancu și Vasile Bercea sunt cele propuse pentru ocuparea celor două funcții.

Radu Iancu Vasile Bercea

PSD are reprezentare în conducerea principalelor instituții locale

În Consiliul Județean Satu Mare, PSD deține cele două funcții de vicepreședinte, ocupate de Cătălin Filip și Roxana Petca.

La Primăria municipiului Satu Mare, social-democrații sunt reprezentați de viceprimarii Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan.

Astfel, eventuala confirmare a celor două numiri ar completa reprezentarea PSD în conducerea administrației județene și municipale.

Pentru Mircea Govor, președintele organizației județene și deputat PSD de Satu Mare, această evoluție ar marca o nouă etapă în consolidarea poziției partidului în administrația locală și județeană.