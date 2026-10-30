Deputatul PSD susține că numeroase societăți comerciale sunt sufocate de întârzierile la plată și critică imaginea favorabilă prezentată fostului Guvern Bolojan

Declarații dure ale deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor, la adresa situației economice lăsate în urmă de fostul Guvern Bolojan. În cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PSD Satu Mare, parlamentarul a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă firmele din județ, în special cele care au executat lucrări pentru instituții publice și nu și-au primit banii la timp. Potrivit acestuia, unele societăți așteaptă de opt sau chiar zece luni încasarea sumelor datorate de stat, fiind nevoite să se împrumute de la bănci pentru a-și putea continua activitatea.

„Situația multor societăți comerciale din județ este extrem de dificilă”

Mircea Govor a afirmat că a remarcat cu surprindere declarațiile unor reprezentanți din județul Satu Mare, prin care activitatea fostului Guvern Bolojan ar fi fost prezentată într-o lumină favorabilă, fără a se ține cont de problemele economice cu care se confruntă mediul de afaceri.

Deputatul PSD a susținut că situația economiei trebuie analizată în primul rând prin prisma celor care resimt direct efectele deciziilor guvernamentale: antreprenorii, angajații și societățile comerciale.

„Vă spun că situația multor societăți comerciale din județul Satu Mare este extrem de dificilă. Există firme, inclusiv societăți importante care au executat lucrări pentru instituții publice și pentru statul român, care se confruntă cu întârzieri de opt sau chiar zece luni în încasarea sumelor datorate pentru lucrările realizate”, a declarat Mircea Govor.

Potrivit parlamentarului, întârzierile la plată au efecte directe asupra funcționării companiilor, care trebuie să suporte costuri suplimentare pentru a-și putea menține activitatea.

Firmele se împrumută de la bănci pentru a-și plăti angajații

Deputatul a atras atenția că societățile care au executat lucrări pentru stat ajung să apeleze la credite bancare, suportând dobânzi ridicate, în condițiile în care nu și-au încasat la timp banii pentru serviciile și lucrările prestate.

Această situație pune presiune asupra bugetelor companiilor, afectând capacitatea acestora de a-și plăti angajații, de a-și respecta obligațiile contractuale și de a continua proiectele.

„Nu putem vorbi despre o economie sănătoasă atunci când statul nu își achită la timp obligațiile față de firmele care au executat lucrări în beneficiul comunităților”, a subliniat Mircea Govor.

Restanțe de aproximativ trei miliarde de euro, invocate de deputatul PSD

Un alt aspect ridicat de parlamentarul sătmărean a vizat situația finanțelor publice și modul în care ar fi fost reflectate obligațiile financiare restante ale statului.

Mircea Govor a susținut că neplata unor obligații către societățile comerciale poate crea o imagine incompletă asupra presiunilor financiare reale. În acest context, el a invocat restanțe de aproximativ trei miliarde de euro, la care s-ar putea adăuga contravaloarea unor lucrări executate, dar încă nefacturate.

Deputatul a apreciat că aceste aspecte trebuie clarificate, iar obligațiile financiare ale statului trebuie tratate cu maximă responsabilitate.

Mircea Govor: „Firmele care au muncit trebuie să își primească banii!”

În finalul intervenției, liderul social-democrat sătmărean și-a exprimat încrederea că actualul Guvern, cu susținerea PSD, va depune eforturile necesare pentru achitarea restanțelor, stabilizarea situației economice și revenirea mediului de afaceri la normalitate.

„Firmele care au muncit, care au executat lucrări și care și-au respectat obligațiile contractuale trebuie să își primească banii”, a transmis Mircea Govor.

Declarațiile deputatului readuc în atenție o problemă importantă pentru mediul de afaceri: întârzierile în plata lucrărilor executate pentru instituțiile publice și efectele acestora asupra companiilor, angajaților și economiei locale.