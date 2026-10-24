



Călin Borșe, Cristian Totpati, Ionel Sabo, Bogdan Bota, Ionuț Iuța, Darius Matioc și Raul Achim au reprezentat Sătmarul la un eveniment dedicat muzicii instrumentale și moștenirii artistice a maestrului Dumitru Fărcaș. Programul festivalului a reunit interpreți consacrați, tineri muzicieni și invitați din străinătate.

Tradiția interpretării la taragot din județul Satu Mare și-a găsit locul la Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului „Dumitru Fărcaș”. Prezența instrumentiștilor sătmăreni a adus în această întâlnire muzicală experiența și pasiunea unor artiști care duc mai departe sunetul unui instrument îndrăgit în comunitățile din nord-vestul țării.

Ajuns la ediția a VIII-a, festivalul organizat de Fundația „Dumitru Fărcaș” are programul principal în perioada 22–24 octombrie 2026. Manifestările includ concurs de interpretare instrumentală, recitaluri, un congres al taragotiștilor, Gala Laureaților și un concert care pune în dialog taragotul cu jazzul. Evenimentele sunt găzduite de Sala Radio, Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” și Edison House of Music.

Alături de acesta, programul a anunțat artiști precum Valeriu Cașcaval, la țambal, Ovidiu Barteș, la vioară, Vitalie Advahov, la acordeon, și Daria Vasile, la nai. Lista invitaților i-a inclus și pe Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și muzicianul american Clark Welsh. Acompaniamentul a fost asigurat de Orchestra Festivalului, condusă de Ovidiu Barteș.

O contribuție la organizarea evenimentului are și Cristian Totpati, prezentat drept manager de proiect al festivalului. Acesta este profesor de instrumente de suflat — clarinet, saxofon și taragot — la Școala de Arte Satu Mare. În prezentarea ediției, Totpati a subliniat intenția organizatorilor de a aduce în atenția publicului virtuozitatea instrumentiștilor și patrimoniul muzical asociat lui Dumitru Fărcaș.

Festivalul oferă și un cadru de afirmare pentru noua generație. Concursul Național de Interpretare Instrumentală este destinat muzicienilor cu vârste între 16 și 30 de ani, din România și din comunitățile românești din afara granițelor.



