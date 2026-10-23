Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord încheie luna octombrie cu trei propuneri pentru publicul sătmărean. Programul reunește un spectacol inspirat din textele lui Matei Vișniec, o piesă de Mihail Sebastian și o seară de improvizație în care spectatorii contribuie la construirea poveștilor.



Prima întâlnire este programată duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00, când Trupa Mihai Raicu reia spectacolul „Despre tandrețe”, în regia lui Andrei Mihalache. Construit dintr-un colaj de texte semnate de Matei Vișniec, spectacolul îmbină umorul, poezia și jocul, aducând în prim-plan sensibilitatea și apropierea dintre oameni.

Premiera montării a marcat și aniversarea a 45 de ani de activitate artistică pentru regizorul Andrei Mihalache și scenograful Alexandru Radu. Cei doi colaborează de peste trei decenii în cadrul trupei sătmărene. Costumele sunt semnate de Wilhelmina Kuron Bekesi, iar coregrafia îi aparține Gabrielei Tănase.

Din distribuție fac parte, între alții, Radu Botar, Carmen Frățilă, Dana Moisuc, Andreea Mocan, Sorin Oros și Stelian Roșian. Spectacolul durează două ore și 15 minute, cu pauză, și este recomandat publicului de peste 14 ani.

Marți, 27 octombrie, de la ora 19:00, în Sala Mare, revine „Jocul de-a vacanța”, de Mihail Sebastian, în regia lui Andrei Mihalache. Decorul și costumele sunt realizate de Mihai Vălu, iar muzica este semnată de Dorin Griguță.

Povestea urmărește câțiva oameni care încearcă să lase în urmă responsabilitățile și convențiile cotidiene, refugiindu-se într-un loc în care nimeni nu îi cunoaște. Cu sensibilitate și umor, spectacolul explorează dorința de evadare, libertatea și fragilitatea relațiilor.

Distribuția îi reunește pe Sorin Oros, Andrei Stan, Andreea Mocan, Stelian Roșian, Raluca Mara, Anette Marka, Tibor Székely, Cristian But, Carmen Frățilă, Lucia Maria Racșan și Luca Terebesi. Reprezentația durează trei ore, cu pauză, iar vârsta recomandată este 12+.

Ultima seară din program îi aparține trupei ImproȘtim, care îi așteaptă pe spectatori sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 19:00, la Sala Studio. Pornind de la propunerile publicului, improvizatorii vor construi pe loc personaje și situații neașteptate. Fiecare reprezentație are o poveste diferită, iar spectatorii devin parteneri în jocul de pe scenă.

Biletele sunt disponibile la Agenția Teatrală de pe strada Horea nr. 6, deschisă de luni până vineri, între orele 10:00 și 17:00, și sâmbătă, între 10:00 și 13:00. Acestea pot fi cumpărate și cu o oră înaintea fiecărui spectacol sau online, pe entertix.ro.