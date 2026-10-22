Viteză adaptată, fără alcool și fără telefon la volan Locale •





Apelul se adresează șoferilor, pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice. Atenția și respectarea regulilor de circulație sunt esențiale pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Polițiștii au transmis o serie de recomandări preventive pentru reducerea riscului de accidente rutiere, îndemnând participanții la trafic să manifeste prudență și să își adapteze comportamentul la condițiile de deplasare.

Pentru conducătorii auto, una dintre principalele recomandări este respectarea regimului legal de viteză și adaptarea acesteia la starea drumului, intensitatea traficului și vizibilitate. În condiții meteorologice nefavorabile, șoferii sunt îndemnați să reducă viteza și să conducă în funcție de starea carosabilului.

Totodată, polițiștii le recomandă șoferilor să nu conducă sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive și să evite folosirea telefonului mobil ori alte activități care le pot distrage atenția de la drum.

Păstrarea unei distanțe de siguranță față de vehiculul din față și efectuarea manevrelor numai după o asigurare temeinică reprezintă alte măsuri evidențiate în mesajul preventiv.

O atenție deosebită trebuie acordată trecerilor pentru pietoni. Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență în apropierea acestora și să acorde prioritate pietonilor. La rândul lor, persoanele care se deplasează pe jos sunt sfătuite să traverseze prin locurile special amenajate, după ce se asigură că o pot face în siguranță.

Recomandările îi vizează și pe bicicliști și pe utilizatorii de trotinete electrice. Polițiștii le solicită să respecte regulile de circulație și să folosească echipamente de protecție și elemente reflectorizante, după caz.





Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te