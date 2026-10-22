



Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, va continua să conducă Instituția Prefectului și după instalarea noului guvern. Confirmarea a venit chiar din partea acestuia, în cadrul emisiunii „Actualitatea sătmăreană”, difuzată miercuri, 21 octombrie, la NORD VEST TV. În interviu, prefectul a vorbit despre continuitatea activității administrative, prioritățile de investiții ale județului, situația de la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, dar și despre manifestările dedicate Zilei Armatei României, care vor avea loc duminică, 25 octombrie, la Satu Mare și Carei.

Altfatter Tamás a explicat că decizia de a-și continua activitatea vine în contextul discuțiilor și negocierilor politice de la nivel central. Acesta consideră că experiența acumulată în administrație și proiectele începute reprezintă argumente pentru continuarea muncii în aceeași direcție.

„Mă bucur, pentru că eu cred că instituția noastră a mers într-o direcție bună și trebuie să meargă în aceeași direcție”, a declarat prefectul, subliniind că activitatea din ultima perioadă a presupus eforturi importante, de la aplicarea modificărilor legislative până la atragerea de fonduri europene pentru instituție.

Acesta a precizat că există proiecte depuse pe mai multe linii de finanțare și că își dorește menținerea unei abordări echilibrate, bazate pe respectul față de toți actorii administrației județene. Cu o experiență de aproximativ 12 ani și jumătate în funcția de subprefect și prefect, Altfatter Tamás a arătat că activitatea administrativă presupune adaptare permanentă la schimbările legislative și la evoluția practicii judiciare.

Ziua Armatei, sărbătorită la Satu Mare și Carei

Un subiect important al discuției l-au reprezentat manifestările dedicate Zilei Armatei României, organizate pe 25 octombrie. Ceremoniile sunt programate, potrivit prefectului, să înceapă la ora 10:00 în municipiul Satu Mare și la ora 13:00 în municipiul Carei.

Altfatter Tamás a precizat că, la momentul interviului, nu era confirmată oficial prezența unui demnitar de rang înalt de la București. Programul unor asemenea vizite se definitivează, de regulă, în apropierea evenimentului, astfel că o eventuală participare la nivel central nu era exclusă.

Manifestările vor include survoluri ale elicopterelor și avioanelor de luptă, iar la Carei publicul va putea vedea echipamente militare, inclusiv unele dintre dotările mai recente ale Armatei României. Expoziția va fi amenajată la intrarea în Parcul Dendrologic, vizavi de monumentul dedicat eliberării orașului.

Organizarea ceremoniilor revine Ministerului Apărării Naționale, prin structurile militare responsabile, în timp ce Instituția Prefectului sprijină desfășurarea evenimentelor. Pentru ceremonia de la Satu Mare, prefectul a anunțat și participarea unor elevi, în urma discuțiilor cu Inspectoratul Școlar Județean.

„E o oră de istorie în aer liber”, a punctat Altfatter Tamás, subliniind importanța participării tinerilor la manifestările dedicate Armatei României.

Drumul expres spre Oar și legătura cu autostrada, priorități pentru județ

În ceea ce privește dezvoltarea județului, prefectul a evidențiat importanța realizării drumului expres dintre centura municipiului Satu Mare și punctul de trecere a frontierei Oar. Proiectul este discutat de mai mulți ani, iar Altfatter Tamás și-a exprimat speranța că lucrările vor intra efectiv în etapa de execuție în primăvara următoare.

„Este chiar vital”, a spus prefectul despre această legătură rutieră, amintind că încă din 2021 au existat demersuri privind viitorul punct de conexiune dintre România și Ungaria.

Un alt proiect major este drumul expres Satu Mare–Baia Mare, pentru care, potrivit informațiilor prezentate în interviu, documentația se află la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Prefectul a evidențiat contribuția administrațiilor județene din Satu Mare și Maramureș la avansarea proiectului.

Pe lista intervențiilor necesare se află și reabilitarea drumului național dintre Satu Mare și Carei. Altfatter Tamás a atras atenția asupra stării tot mai dificile a carosabilului și a necesității unor lucrări serioase, mai ales în perspectiva sezonului rece.

Totodată, prefectul a apreciat că dezvoltarea județului nu se poate limita la drumuri și rețele de canalizare. Extinderea rețelelor de gaze naturale și asigurarea utilităților în localitățile rurale sunt esențiale pentru atragerea investitorilor, crearea locurilor de muncă și creșterea veniturilor bugetelor locale.

În opinia sa, o comună care dispune de infrastructura necesară poate deveni atractivă pentru mediul economic, indiferent de numărul locuitorilor. Investițiile și posibilitatea ca tinerii să rămână în comunitățile lor sunt factori decisivi pentru dezvoltarea pe termen lung.

Prefectul a subliniat și rolul educației, al învățământului tehnologic și al celui dual în pregătirea forței de muncă de care comunitățile au nevoie.

Activitatea de la Halmeu se desfășoară normal

Întrebat despre efectele anchetei care a vizat personal din zona Poliției de Frontieră Halmeu, Altfatter Tamás a declarat că activitatea punctului de trecere se desfășoară în condiții normale.

Potrivit acestuia, în ziua intervenției autorităților au existat perturbări până în jurul orei 13:00, însă ulterior traficul de persoane și cel de camioane au revenit la normal. Prefectul a precizat că personal din alte structuri poate sprijini activitatea atunci când este necesar.

Acesta a făcut distincția între situația persoanelor vizate de anchetă și funcționarea instituției, subliniind că verdictul aparține justiției și că trebuie respectată prezumția de nevinovăție.

Altfatter Tamás a evidențiat și importanța strategică a punctului de frontieră Halmeu pentru traficul rutier din regiune, inclusiv pentru transporturile de marfă, apreciind că rolul acestuia va rămâne important și în contextul dezvoltării infrastructurii rutiere din nordul țării.

Rectificarea bugetară, o urgență pentru administrațiile locale

În partea dedicată noului guvern, prefectul a vorbit despre nevoia unei rectificări bugetare rapide, care să permită autorităților locale și instituțiilor publice să își achite obligațiile financiare.

„Este nevoie de bani pentru a se putea plăti salariile. Este nevoie de bani pentru a se putea plăti facturi către anumite firme care au prestat diferite tipuri de activități pentru comunitățile noastre”, a explicat acesta.

În opinia sa, presiunea financiară se resimte în mai multe domenii, inclusiv în sănătate, învățământ și protecție socială. După rectificarea bugetară, următorul pas important va fi construirea bugetului pentru anul 2027, cu obiective ambițioase, dar adaptate realităților economice.

Altfatter Tamás a susținut și necesitatea unei creșteri mai consistente a pensiilor mici. Acesta consideră că eventualele majorări trebuie gândite diferențiat, astfel încât sprijinul să ajungă în primul rând la persoanele cu venituri reduse. În același timp, a arătat că banii ajunși la populație se întorc, într-o măsură importantă, în economia reală prin consum.

Referindu-se la poziția UDMR în raport cu noua guvernare, prefectul a explicat că formațiunea va susține parlamentar măsurile considerate benefice pentru cetățeni și pentru dezvoltarea regiunilor, chiar dacă nu a ales să facă parte din guvern.

Continuitate administrativă și investiții pentru comunități

Interviul de la „Actualitatea sătmăreană” a conturat principalele teme pe care Altfatter Tamás le consideră importante în perioada următoare: continuitatea activității Instituției Prefectului, finanțarea corespunzătoare a administrațiilor și serviciilor publice, accelerarea proiectelor de infrastructură și crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea comunităților rurale.

În paralel, manifestările de duminică, 25 octombrie, vor aduce în prim-plan rolul Armatei României și semnificația istorică a Zilei Armatei, sărbătorită la Satu Mare și Carei prin ceremonii militare și activități deschise publicului.