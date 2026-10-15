DSP Satu Mare a raportat primele patru cazuri de gripă din acest sezon, aproape 400 de pneumonii și peste 1.600 de viroze respiratorii

Sezonul infecțiilor respiratorii a început să se facă simțit în județul Satu Mare, unde medicii au raportat peste 2.000 de îmbolnăviri într-o singură săptămână. Cele mai multe cazuri au fost infecții acute ale căilor respiratorii superioare, însă autoritățile sanitare au semnalat și aproape 400 de pneumonii, alături de primele patru cazuri de gripă din acest sezon. Datele Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, aferente perioadei 5–11 octombrie 2026, vin în contextul răcirii vremii și al recomandărilor privind prevenirea răspândirii virusurilor respiratorii.

Peste 1.600 de viroze și aproape 400 de pneumonii

Potrivit celui mai recent raport epidemiologic al DSP Satu Mare, în săptămâna 5–11 octombrie 2026 au fost înregistrate, în total, 2.039 de cazuri de infecții respiratorii acute.

Cele mai numeroase au fost infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare, cu 1.638 de cazuri. Grupa de vârstă cea mai afectată a fost cea cuprinsă între 15 și 49 de ani, unde au fost raportate 494 de îmbolnăviri.

Medicii au raportat și 397 de cazuri de pneumonie. Cele mai multe au fost înregistrate în rândul persoanelor de peste 65 de ani, cu 157 de cazuri, urmate de grupa de vârstă 50–64 de ani, cu 141 de îmbolnăviri.

Datele arată că persoanele vârstnice au reprezentat categoria cea mai afectată de pneumonii în intervalul analizat, motiv pentru care măsurile de prevenție și monitorizarea stării de sănătate rămân importante.

Primele patru cazuri de gripă și 12 îmbolnăviri cu COVID-19

În aceeași săptămână, în județul Satu Mare au fost raportate patru cazuri de gripă. Două dintre acestea au fost înregistrate la copii cu vârste între 5 și 14 ani, unul la persoane din categoria 15–49 de ani și unul la o persoană de peste 65 de ani.

De asemenea, în intervalul 28 septembrie–11 octombrie 2026 au fost confirmate 12 cazuri de COVID-19. Cinci au fost raportate în prima săptămână a perioadei analizate, iar alte șapte în săptămâna 5–11 octombrie.

În ceea ce privește imunizarea împotriva gripei, până la data de 11 octombrie fuseseră vaccinate 3.729 de persoane din grupele de risc, potrivit datelor DSP Satu Mare. Vaccinurile au fost prescrise de medicii de familie și eliberate prin farmaciile cu circuit deschis.

Ce recomandă medicii pentru a evita îmbolnăvirile

Odată cu creșterea circulației virusurilor respiratorii, autoritățile sanitare recomandă prezentarea la medicul de familie încă de la apariția simptomelor, pentru evaluare și stabilirea conduitei medicale.

Persoanele care prezintă simptome respiratorii sunt sfătuite să respecte recomandările medicului și să evite contactul apropiat cu alte persoane pe perioada bolii. În spațiile aglomerate, purtarea măștii poate contribui la reducerea riscului de transmitere a infecțiilor.

Printre măsurile recomandate se numără:

spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun;

utilizarea batistelor de unică folosință;

aerisirea regulată a încăperilor;

evitarea contactului apropiat cu persoanele bolnave;

consultarea medicului de familie la apariția simptomelor;

vaccinarea antigripală a persoanelor eligibile, în special a celor vulnerabile.

Vaccinarea este recomandată în mod deosebit persoanelor de peste 65 de ani, femeilor însărcinate, persoanelor imunodeprimate și celor care suferă de afecțiuni cronice. Pentru stabilirea eligibilității și a modalității de vaccinare, acestea pot solicita sfatul medicului de familie.

Școlile și colectivitățile, vizate de măsurile de prevenție

DSP Satu Mare recomandă și aplicarea unor măsuri specifice în unitățile de învățământ, unde contactul apropiat dintre copii poate favoriza transmiterea infecțiilor respiratorii.

Printre măsurile indicate se numără triajul observațional zilnic, informarea părinților și menținerea la domiciliu a copiilor care prezintă simptome de boală. Totodată, sălile de clasă trebuie aerisite frecvent, iar suprafețele trebuie curățate și dezinfectate corespunzător.

Pentru angajatori și unitățile sanitare sunt recomandate monitorizarea stării de sănătate a personalului, încurajarea izolării voluntare în cazul apariției simptomelor și asigurarea echipamentelor de protecție și a dezinfectanților necesari.

Primele cazuri de gripă raportate în județ arată că sezonul infecțiilor respiratorii este în desfășurare. Respectarea măsurilor de igienă, vaccinarea persoanelor eligibile și solicitarea sfatului medical la timp pot contribui la reducerea riscului de îmbolnăvire și de transmitere a virusurilor.