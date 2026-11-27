Cu ocazia Zilei Naționale a României, micuții au participat la activități creative și momente speciale, alături de viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș

Ziua Națională a României a fost sărbătorită în avans și de copiii de la Creșa „Harap Alb”, care au transformat o zi obișnuită într-un prilej de bucurie, culoare și emoție patriotică. Îmbrăcați în straie tradiționale românești, cei mici au participat cu mult entuziasm la activitățile creative pregătite special pentru această sărbătoare. Chiar dacă sunt încă la vârste fragede, copiii au fost încurajați să descopere frumusețea tradițiilor românești și să se apropie de simbolurile și valorile naționale prin joc și activități adaptate vârstei lor.

Viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș, alături de cei mici

La activitățile organizate de colectivul creșei a participat și viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș, care s-a implicat cu drag în momentele pregătite pentru copii. Aceasta a petrecut timp alături de micuți, participând la activitățile creative desfășurate într-o atmosferă plină de veselie și emoție.

La final, viceprimarul a transmis un mesaj de apreciere pentru cadrele care se ocupă de educația și îngrijirea copiilor, felicitând întregul colectiv al Creșei „Harap Alb” pentru implicarea și dăruirea cu care le insuflă celor mici dragostea pentru tradițiile și valorile românești încă de la cele mai fragede vârste.

„Bucuria de a sărbători România, prin ochii celor mai mici dintre noi!”, a fost mesajul transmis de Cristina Tămășan-Ilieș, care a subliniat frumusețea acestor momente petrecute în mijlocul copiilor.

Astfel de activități au un rol important în apropierea celor mici de tradițiile românești, demonstrând că respectul pentru identitatea națională și dragostea pentru țară se cultivă încă din primii ani de viață.

Prin zâmbetele, entuziasmul și straiele lor populare, copiii de la Creșa „Harap Alb” au oferit o frumoasă lecție despre bucuria de a fi român.