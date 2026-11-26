Un bărbat de aproximativ 55 de ani a fost surprins într-o săpătură adâncă de patru metri. Pompierii l-au extras, însă acesta nu mai prezenta semne vitale

Pompierii au intervenit joi, 26 noiembrie, în jurul orei 15:15, în localitatea Lechința, după ce un bărbat a fost surprins sub un mal de pământ, într-o săpătură de aproximativ patru metri adâncime.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de la Punctul de Lucru Turț, cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor, precum și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă.

Salvatorii au lucrat cu riscul unei noi surpări

Intervenția, coordonată de lt. Firisar Dănuț, comandantul Secției de Pompieri Negrești-Oaș, s-a desfășurat în condiții dificile, existând permanent pericolul surpării malurilor și pentru salvatori.

Pompierii au acționat cu maximă prudență pentru extragerea victimei. Din nefericire, bărbatul, în vârstă de aproximativ 55 de ani, nu mai prezenta semne vitale.



