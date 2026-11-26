Se apropie sărbătorile de iarnă, iar febra cumpărăturilor începe să-i cuprindă pe sătmăreni. Parcările marilor magazine devin neîncăpătoare, cărucioarele se înmulțesc, portbagajele se pregătesc de sacrificiu, iar nervii șoferilor sunt întinși la maximum. În acest peisaj festiv, unii conducători auto au găsit și soluția salvatoare: locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități.

De ce să mai pierzi cinci minute căutând un loc liber, când poți parca direct pe unul rezervat celor care chiar au nevoie de el? Doar comoditatea personală este, se pare, mai importantă decât legea, respectul și cei șapte ani de acasă.

Probabil că unii șoferi consideră că semnul albastru cu persoana în scaun rulant este doar o sugestie decorativă, iar marcajul de pe asfalt, un fel de invitație exclusivistă. Eventual, dacă ar putea, și-ar pune pe parbriz un carton pe care să scrie: „Revin imediat, am de cumpărat câteva kilograme de nesimțire!”.

Din păcate, dizabilitatea nu ține cont de aglomerația din magazine și nici de graba celor sănătoși.

Așadar, dragi șoferi, înainte să ocupați un asemenea loc, gândiți-vă că nu pierdeți doar bunul-simț. Le luați altora dreptul la o viață ceva mai ușoară. Iar asta nu se găsește la raft, nici măcar la reducerile de Crăciun!