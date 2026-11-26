La doar 27 de ani, Diana Podină și-a transformat pasiunea pentru fotografie într-o profesie, iar acum începe un nou capitol alături de NORD VEST TV

În spatele fiecărei fotografii reușite se află un om, o poveste și o sensibilitate aparte. Pentru Diana Podină, fotografia nu înseamnă doar tehnică, aparatură performantă sau imagini bine realizate, ci mai ales capacitatea de a surprinde emoții și de a transforma clipele trecătoare în amintiri care rezistă peste ani. La 27 de ani, fotograf profesionist, soție și mamă, Diana a construit cu răbdare un drum profesional început din pasiune încă din 2015. A trecut prin experiențe personale dificile, a continuat să muncească și să evolueze, iar acum se pregătește să își extindă activitatea printr-o nouă colaborare: parteneriatul media cu NORD VEST TV. Este povestea unei femei care crede în oameni, în puterea imaginilor și în oportunitățile care pot schimba direcția unui parcurs profesional.

Fotografia, pasiunea care s-a transformat într-o profesie

Diana Podină este absolventă a studiilor de Asistent Medical Generalist, o pregătire care, după cum mărturisește, i-a oferit o perspectivă diferită asupra oamenilor și asupra experiențelor de viață. Cu toate acestea, domeniul în care și-a descoperit adevărata vocație a fost fotografia.

A început în anul 2015, în mod amator, fără pretenții profesionale, dar cu mult entuziasm și dorința de a surprinde frumosul din jurul său. Au urmat ani de muncă, exercițiu, experiențe și perfecționare continuă. Pas cu pas, pasiunea s-a transformat într-o activitate profesională, iar astăzi Diana este fotograf full-time, specializată în fotografia de eveniment.

Activitatea sa este una diversificată. Fotografiază nunți, botezuri, spectacole, evenimente jurnalistice, politice și religioase, dar și evenimente funerare, acolo unde familiile au nevoie ca anumite momente importante să fie păstrate în imagini. Pentru Diana, fiecare eveniment are propria poveste, iar rolul fotografului este să o surprindă cu respect, sensibilitate și profesionalism.





Nu se limitează la un anumit tip de fotografie și nici la o singură categorie de clienți. Își dorește să fie prezentă acolo unde există o poveste care merită păstrată.

O încercare grea, peste care a trecut cu multă determinare

Dincolo de activitatea profesională, parcursul Dianei a fost marcat și de o experiență personală dificilă. În octombrie 2025, aceasta a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă, urmată de tratamente și de o perioadă de recuperare deloc ușoară.

Au fost luni cu suișuri și coborâșuri, momente în care sănătatea a trebuit să devină prioritatea absolută și în care revenirea la activitatea profesională nu a fost întotdeauna simplă.

Cu toate acestea, dorința de a fotografia nu a dispărut. Dimpotrivă, fiecare ocazie în care a putut reveni în spatele aparatului foto a reprezentat o bucurie și o confirmare că pasiunea sa a rămas la fel de puternică.

Diana consideră că fotografia și videografia au o valoare care depășește simpla documentare a unui eveniment. Ele oferă posibilitatea de a retrăi emoții, de a revedea oameni dragi și de a transmite generațiilor viitoare fragmente din istoria unei familii.

O activitate care depășește granițele Maramureșului

În prezent, Diana Podină activează atât ca fotograf, cât și ca editor foto, colaborând cu o echipă foto-video prin intermediul căreia oferă servicii complete de fotografie și videografie.

Disponibilitatea pentru deplasări îi permite să ajungă în numeroase localități din țară și chiar în diaspora. Pe lista zonelor în care lucrează se regăsesc Baia Mare, Satu Mare, Cluj-Napoca, Brașov, București și Dobrogea, fără ca activitatea sa să se limiteze la aceste destinații.

Satu Mare ocupă, de asemenea, un loc special în activitatea sa, fiind unul dintre orașele pe care le consideră acasă. Pentru Diana, distanța nu reprezintă un obstacol atunci când este vorba despre surprinderea unor momente importante din viața oamenilor.

„Acasă, în povestea ta” – fotografia vine direct în locuința clientului

Unul dintre cele mai interesante proiecte dezvoltate de Diana în această perioadă este conceptul „Acasă, în povestea ta”, dedicat ședințelor foto realizate chiar la domiciliul beneficiarilor.

Ideea pornește de la dorința de a le oferi familiilor o experiență fotografică diferită, într-un spațiu familiar, personal și plin de semnificație. În loc ca oamenii să se deplaseze la un studio, Diana vine la ei acasă, cu aparatură profesională și echipamentul necesar pentru realizarea ședinței foto.

Proiectul este gândit în special pentru perioada sărbătorilor de iarnă, când locuințele sunt decorate, familiile se reunesc, iar atmosfera devine cadrul ideal pentru fotografii de familie. Astfel, decorul pregătit cu drag de fiecare familie poate deveni fundalul unor amintiri care vor fi păstrate mult timp.





Serviciile sunt disponibile în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Cluj.

În plus, Diana își desfășoară activitatea și într-un studio foto închiriat în Baia Sprie, județul Maramureș, unde organizează ședințe foto într-un spațiu special amenajat pentru acest tip de servicii.

Un nou capitol profesional: parteneriatul cu NORD VEST TV

O altă veste importantă din parcursul profesional al Dianei Podină este începerea unei colaborări cu NORD VEST TV, în calitate de partener media.

Aceasta a ținut să îi mulțumească în mod special doamnei Aurica Flonta pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a face parte dintr-un proiect media care îi oferă posibilitatea să descopere noi domenii de activitate.

Pentru Diana, această colaborare înseamnă mai mult decât o nouă responsabilitate profesională. Este o șansă de a învăța, de a cunoaște oameni, de a descoperi perspective diferite și de a acumula experiență alături de profesioniști din domeniul televiziunii.

Privește această etapă cu emoție și recunoștință, dar mai ales cu dorința de a evolua și de a valorifica fiecare oportunitate.

„Uneori, o ușă deschisă la momentul potrivit poate însemna începutul unui drum la care nici nu ai îndrăznit să visezi”, mărturisește Diana, descriind prin aceste cuvinte starea de spirit cu care întâmpină noua provocare.

O poveste despre pasiune, familie și dorința de a evolua

La 27 de ani, Diana Podină îmbină viața de familie cu o activitate profesională care îi solicită creativitatea, răbdarea și disponibilitatea de a fi mereu în mișcare. Este soție și mamă, dar și un profesionist care a înțeles că evoluția presupune muncă permanentă, curaj și disponibilitatea de a învăța lucruri noi.

Experiențele prin care a trecut au făcut-o să privească altfel timpul, oamenii și momentele care contează cu adevărat. Tocmai de aceea, fotografia rămâne pentru ea mai mult decât o meserie: este o modalitate de a păstra vie memoria unor clipe care nu se vor mai repeta.

Iar filosofia după care își desfășoară activitatea este exprimată cel mai bine chiar prin motto-ul său:

„Nu fotografiez doar evenimente. Fotografiez oamenii, emoțiile și poveștile care merită să dăinuie peste timp.”





Un nou început profesional, proiecte fotografice dedicate familiilor și dorința de a surprinde în continuare poveștile oamenilor. Acesta este drumul pe care Diana Podină îl construiește mai departe, cu aparatul foto în mână și cu încrederea că fiecare zi poate aduce o nouă poveste demnă de păstrat.