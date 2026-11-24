



RMN, CT, radiologie, osteodensitometrie și noi specialități medicale. Clinica își propune să dezvolte în continuare serviciile, inclusiv prin mamografie, laborator propriu și spitalizare de zi.

Clinica de imagistică medicală dezvoltată de medicul sătmărean Dorel Coica a devenit operațională, oferind pacienților acces la investigații moderne, precum RMN, CT, radiologie și osteodensitometrie. Despre investiția realizată, serviciile disponibile, proiectele de viitor și recomandările pentru sezonul rece, medicul a vorbit în cadrul emisiunii „Actualitatea sătmăreană”, difuzată la Nord Vest TV.

Invitat în emisiune, dr. Dorel Coica a explicat că dezvoltarea unei clinici de imagistică reprezenta unul dintre proiectele sale importante, necesitatea unei asemenea investiții fiind determinată și de numărul mare de pacienți pe care îi deservește. Potrivit acestuia, lista de pacienți depășește în prezent 40.000 de persoane.

RMN, CT și radiologie, într-o clinică modernă

Noua unitate medicală pune la dispoziția pacienților mai multe tipuri de investigații: radiologie, osteodensitometrie, tomografie computerizată (CT) și rezonanță magnetică nucleară (RMN).

Dr. Coica a pus accent în special pe performanțele aparatului RMN, despre care afirmă că se numără printre cele mai performante echipamente de acest tip din țară. Acesta are un spațiu interior mai generos, aspect important inclusiv pentru pacienții care întâmpină dificultăți în efectuarea investigațiilor din cauza claustrofobiei.

Un alt element important este echipa medicală care interpretează rezultatele. Potrivit medicului, aceasta include peste 40 de specialiști, în colaborare cu profesioniști din Timișoara.

„RMN-ul rămâne regina investigațiilor”, a subliniat Dorel Coica, evidențiind importanța accesului la servicii de imagistică de calitate în județul Satu Mare.

Investigații prin CAS și în regim privat

Clinica are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, însă medicul atrage atenția că fondurile disponibile sunt limitate, iar cererea pentru investigații este foarte mare.

Pacienții pot beneficia de investigații în baza biletelor de trimitere, în condițiile contractului cu CAS, dar au și posibilitatea efectuării acestora în regim privat.

Dorel Coica susține că tarifele practicate pentru investigațiile RMN și CT sunt accesibile și competitive în raport cu celelalte oferte existente pe piața locală.

De asemenea, pacienții care se adresează specialiștilor din cadrul clinicii pot beneficia derecomandări pentru investigații și de programări în funcție de disponibilitate.

Medicul spune că interesul este atât de mare încât, în lipsa constrângerilor legate de fondurile disponibile, programările ar putea ajunge până în vara anului viitor.

Investițiile continuă: mamografie, laborator propriu și spitalizare de zi

Planurile de dezvoltare nu se opresc aici. În aceeași zonă, în clădirea alăturată clinicii de imagistică, este pregătit un nou proiect medical.

Printre serviciile anunțate se numără mamografia, un laborator propriu de analize și spații destinate internărilor de zi, cu saloane și cabinete medicale.

Potrivit lui Dorel Coica, proiectul ar urma să fie dezvoltat în lunile următoare și în cursul anului viitor, în funcție de posibilitățile de implementare.

Medicul a menționat că investiția în clinica de imagistică a presupus sume importante, fiind realizată inclusiv cu ajutorul unui proiect european și al contribuției proprii.

Specialități noi și medici din alte centre medicale

Un alt obiectiv este atragerea unor specialiști din diferite domenii, astfel încât pacienții sătmăreni să aibă acces la cât mai multe servicii fără să fie nevoiți să se deplaseze în alte orașe.

În cadrul discuției au fost amintite specialități precum nefrologia și endocrinologia, dar și colaborarea cu un medic specializat în cardiologie pediatrică.

O noutate importantă este și colaborarea în domeniul medicinei sportive. Medicii vor consulta periodic copiii și tinerii care au nevoie de evaluări medicale pentru activitățile sportive.

Dorel Coica spune că echipa este în continuă dezvoltare și că există interes pentru atragerea unor medici valoroși, inclusiv cadre universitare și specialiști din alte centre medicale.

NAD+, glutation și ozonoterapie, printre serviciile prezentate

În cadrul emisiunii au fost discutate și serviciile de ozonoterapie, perfuziile cu vitamine, aminoacizi, glutation și NAD+.

Medicul a explicat că unitatea colaborează cu centre de cercetare din străinătate și că a introdus noi tipuri de protocoale perfuzabile.

Acesta a vorbit și despre interesul manifestat de pacienți din diaspora, dar și despre posibilitatea unor colaborări medicale cu un spital regional din Ucraina, unde ar urma să fie prezentate aceste servicii.

Este important de precizat că terapiile perfuzabile și ozonoterapia trebuie evaluate în funcție de indicațiile medicale, dovezile științifice și particularitățile fiecărui pacient, fără a fi considerate soluții universale pentru diverse afecțiuni.

Recomandările medicului pentru sezonul rece: evitați aglomerația și nu luați antibiotice fără prescripție!

Spre finalul emisiunii, discuția s-a îndreptat spre sezonul rece și creșterea numărului de infecții respiratorii.

Dr. Dorel Coica recomandă evitarea aglomerațiilor, iar la apariția simptomelor să fie solicitat în primul rând medicul de familie.

Acesta a insistat asupra importanței evitării automedicației, în special a administrării antibioticelor fără recomandarea medicului.

„Medicul de familie trebuie să fie primul”, a fost mesajul transmis de acesta.

În cazul simptomelor care nu se ameliorează sau se agravează după o zi-două, recomandarea este prezentarea la medic pentru evaluare și îndrumare către serviciile medicale potrivite.

Medicul a vorbit și despre activitatea centrului de permanență, despre care spune că este foarte solicitat și unde există permanent personal medical.

Totodată, a abordat problema vaccinării antigripale, explicând că în acest sezon au existat sincope în aprovizionarea cu vaccinuri și că pacienții trebuie să discute cu medicul de familie despre posibilitatea vaccinării și eligibilitatea pentru compensare sau gratuitate.

„Sănătatea sătmărenilor merită investiții și servicii moderne”

Interviul de la Nord Vest TV a oferit o imagine asupra proiectelor medicale aflate în dezvoltare la Satu Mare și asupra direcției în care medicul Dorel Coica dorește să ducă activitatea clinicii.

Accesul la investigații moderne, atragerea de specialiști și dezvoltarea unor servicii medicale noi sunt principalele obiective anunțate pentru perioada următoare.

Pentru pacienții din Satu Mare și din județele învecinate, extinderea acestor servicii poate însemna acces mai facil la investigații și consultații, cu mai puține deplasări către centrele universitare.

Înregistrarea emisiuni:

Florin Cristian Mureșan