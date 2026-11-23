



Trupa „Mihai Raicu” a Teatrului de Nord din Satu Mare încheie luna noiembrie cu o premieră dedicată copiilor. Spectacolul „Tăurașul Ferdinand”, după povestea scrisă de Munro Leaf, în regia lui Tudor Dreve, va avea două reprezentații joi, 26 noiembrie 2026, de la orele 9:30 și 11:00, în Sala Mare.

Spectacolul îl aduce în fața micilor spectatori pe Ferdinand, un taur care preferă să stea liniștit și să miroasă florile. În timp ce ceilalți tauri visează la confruntări și glorie în arenă, el își găsește bucuria în lucrurile simple. Felul său de a fi se lovește însă de așteptările celor din jur, care încearcă să-l convingă că trebuie să se schimbe.

Publicată în 1936, povestea lui Munro Leaf propune o reflecție asupra libertății de a fi diferit și a curajului de a-ți urma propria natură. Mesajul pacifist al cărții și refuzul personajului de a răspunde violenței prin violență au făcut ca Ferdinand să fie cunoscut dincolo de literatura pentru copii.

Montarea de la Satu Mare aduce pe scenă acest univers prin umor și sensibilitate, invitând publicul să descopere că diferențele dintre oameni pot fi acceptate și respectate.

Regia spectacolului este semnată de Tudor Dreve, dramatizarea îi aparține Codruței Cadar, scenografia este realizată de Cosmin Stancu, iar muzica este compusă de Vlad Giurge.

În rolul lui Ferdinand va putea fi urmărit Romul Moruțan. Din distribuție mai fac parte Ciprian Vultur – Matadorul, Crina Andriucă – Bondarul, Dorina Nemeș – Dansatoarea de flamenco și Alexandra Odoroagă – Mama lui Ferdinand/Toreador. Andreea Mocan, Anette Marka și Lucia Maria Racșan vor interpreta rolurile Vaca/Taur.

Cele două reprezentații sunt programate în abonamente, însă sunt disponibile și bilete pentru public. Acestea pot fi cumpărate de la Agenția Teatrală de pe strada Horea, nr. 6, sau online, prin platforma Entertix.