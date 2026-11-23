Un bej care pare cald pe paletar poate arăta aproape alb pe peretele dinspre soare și mai cenușiu pe latura umbrită a casei. Înainte să comanzi tencuiala pentru întreaga fațadă, compară două sau trei nuanțe în lumina de la fața locului și verifică dacă sunt compatibile cu sistemul de fațadă. În Satu Mare, Lebăda oferă servicii de nuanțare pentru tencuieli decorative și vopsele lavabile de interior și exterior.



Compară nuanțele în soare și la umbră

Pornește de la culorile acoperișului, ale tâmplăriei și ale soclului. După ce restrângi selecția, uită-te la mostre lângă aceste materiale, în lumină naturală. Dacă poți face o probă, folosește produsul și granulația alese pentru lucrare. Lasă proba să se usuce conform instrucțiunilor și privește-o în două momente ale zilei. O textură mai pronunțată creează umbre fine care pot schimba felul în care se vede nuanța.

Verifică dacă nuanța se potrivește cu termosistemul

Pentru o fațadă termoizolată, întreabă ce nuanțe permite producătorul sistemului, mai ales dacă vrei antracit sau o culoare intensă pe o suprafață mare, expusă la soare. Unele sisteme au condiții specifice pentru culorile închise. Spune consultantului ce suport ai, ce produse s-au folosit și ce granulație vrei. Astfel poți verifica din timp și grundul recomandat pentru finisaj.

Calculează cantitatea și păstrează codul culorii

Necesarul se calculează după suprafața de finisat și consumul pe metru pătrat din fișa produsului. Discută cu montatorul cât material să rezervi și, pe cât posibil, comandă cantitatea pentru întreaga fațadă într-o singură tranșă de nuanțare. Păstrează fotografia etichetei, cu denumirea produsului, codul culorii și lotul. Aceste date ajută dacă vei avea nevoie de material suplimentar pentru o reparație sau o extindere.

Serviciul de nuanțare Lebăda din Satu Mare

Lebăda nuanțează la comandă tencuieli decorative și vopsele compatibile cu sistemul său de colorare. Prețul produsului nuanțat depinde și de culoarea aleasă. Pentru o ofertă, pregătește suprafața aproximativă și, dacă ai ales deja, codul de culoare. În oferta Lebăda se regăsește și FAUR, marca de vopsele și tencuieli decorative produsă de Lebăda SRL la Valea Vinului, în județul Satu Mare. Serviciul de nuanțare Lebăda

Lebăda Satu Mare · 0749 194 568. Sună înainte de vizită pentru a confirma produsul disponibil și punctul de lucru unde se poate face nuanțarea. Contact Lebăda