



Sătmărenii sunt invitați să sărbătorească Ziua Națională a României prin cântec și joc popular. Spectacolul „Regal Folcloric” va avea loc marți, 1 decembrie 2026, între orele 14:00 și 17:00, în Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare. Intrarea este liberă.

Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Nicolae și Nicușor Mureșan, Petrică Mureșan, Leontina Dorca, Maria Carmen Sas, Maria Tripon, Călin Borșe și Sergiu Matoșan. Programul va cuprinde și un moment de muzică folk susținut de Adrian Lupescu.

Alături de artiștii consacrați vor evolua Ansamblurile Folclorice „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană”, precum și tinerii soliști Alexandra Hodas, Iulia Bura, Luca Mărgineanu, Antonia Păcurar, Maria Pereș, Carla Laza, Cezara Brian, Carina Brian, Emma Thuinaphiang, Amira Lenghel și Ella Mărieș.

Spectacolul va fi completat de momentele pregătite de Atelierul de Joc Popular Zalău și de Corul „Armonia” al Seniorilor CARP, dirijat de Ioan Socolan. Prezentatorul evenimentului va fi Felician Pop.

„Regal Folcloric” este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, și de Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Satu Mare.

Organizatorii îi invită pe sătmăreni să marcheze împreună Ziua Națională, printr-un program dedicat folclorului și tradițiilor românești.