CSM Olimpia: Muțiu – Ardei, Cosmin Zamfir, Copaci, Carpa (75, Eduard Dănilă), Panos, Bara Levente (78, Jimmy Mwanga), Vida, Miclăuș, Golda (46, Sergiu Jurj), Văsălie.





Liga 2

Rezultatele etapei

a 14-a

FC Bihor Oradea – Gloria Bistriţa 5-1

Ioan Filip 16 – penalty, Dragoș Tescan 45+1, 55, Jozef Dolny 75, Ioan Hora 78 / Marius Lupu 73

FC Bacău – CS Dinamo București 7-1

Petre 9, 59, Juric 28, Cîrstean 33, Mitrică 62, 70, Moise 88 / Leață 33

Popești-Leordeni – CS Șelimbăr 5-0

Ion 20, Neicuțescu 42, Tudorică 62, 75, Capraru 77

Olimpia Satu Mare – Concordia Chiajna 1-2

Ardei 19 / Samanes 73, R. Ion 90+4 – penalty

CSC Dumbrăvița – CS Afumați 2-1

Șeroni 29 – penalty, Gunie 90+1 / Lis 42

CSM Reșița – Metaloglobus București 2-1

Lenghel 10, Chira 32 / Todoran 37

Ștefănești – Unirea Slobozia 0-2

/ Borges 16, 80

CSM Slatina – ASA Târgu Mureș 3-2

Magyari 18 – penalty, 52, Andres 28 / Samake 34, Siafa 90+2 – penalty

Cetatea Suceava – Știința Poli Timișoara 0-1

M. Bonț 9

SCM Râmnicu Vâlcea – Metalul Buzău ………….

Luni, 23 noiembrie 2026, ora 17:00

Steaua Bucureşti – Chindia Târgovişte – Digisport.ro

Etapa următoare:

Joi, 26 noiembrie 2026, ora 16:45

Gloria Bistrița – CSM Slatina

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026, ora 11:00

ASA Târgu Mureș – CSM Olimpia Satu Mare



CS Afumați – CSM Reșița

Metalul Buzău – ACS FC Bacău

Concordia Chiajna – CSL Ștefănești

CSC 1599 Șelimbăr – Steaua București

Unirea 04 Slobozia – SC Popești-Leordeni

CS Dinamo București – CSC Dumbrăvița

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026, ora 12:00

Politehnica Timișoara – FC Bihor Oradea

Luni, 30 noiembrie 2026, ora 14:30

FC Metaloglobus – Cetatea 1932 Suceava

Luni, 30 noiembrie 2026, ora 17:00

Chindia Târgoviște – SCM Râmnicu Vâlcea





Sătmărenii au făcut unul dintre cele mai bune jocuri ale sezonului, au condus meritat, au avut ocazii și la 1-0, și la 1-1, dar au cedat în ultimele minute. Lipsa de experiență a tânărului Dănilă și superioritatea numerică și valorică a băncii ilfovenilor au înclinat balanța. Un egal ar fi fost poate mai aproape de realitatea din teren.Fotbalul poate fi uneori nedrept. Iar CSM Olimpia Satu Mare a simțit din plin acest lucru în confruntarea cu Concordia Chiajna. După o prestație consistentă, poate cea mai convingătoare din acest sezon, echipa pregătită de Robert Ilyeș a plecat cu mâna goală de pe teren propriu. Un 1-2 dureros, stabilit în prelungiri, după o partidă în care sătmărenii au avut momente bune, au condus, au creat pericol și au dat impresia că pot obține un rezultat pozitiv în fața unei formații cu experiență și cu un lot superior valoric.Au fost însă suficiente câteva minute de neatenție, schimbările inspirate ale oaspeților și o fază controversată în final pentru ca toată munca Olimpiei să se năruiască. Iar ceea ce a urmat după ultimul fluier a transformat o înfrângere amară într-un final cu nervi, proteste și îmbrânceli.Olimpia a început curajos și a lovit primaSătmărenii au intrat bine în meci, fără complexe în fața unei echipe cu pretenții. Au avut curaj, au făcut pressing, au căutat poarta și au reușit să pună probleme defensivei ilfovene.Primele semnale au venit încă din minutul 3, când Cornel Ardei a trimis puțin pe lângă poartă cu o lovitură de cap. Olimpia nu s-a oprit aici, iar în minutul 18, după o acțiune ofensivă încheiată cu un șut deviat al lui Mateo Miclăuș, a obținut un corner.Mickaël Panos a executat precis, iar Cornel Ardei a apărut excelent în careu și a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap imparabilă. Era minutul 19 și Olimpia conducea cu 1-0!Golul le-a dat încredere gazdelor, care au continuat să joace de la egal la egal cu adversara. Carnat și Carpa au mai încercat poarta, iar la pauză avantajul sătmărenilor era unul meritat.Nici după reluare Olimpia nu a renunțat la ofensivă. Sergiu Jurj, introdus la pauză, Bara Levente și Mateo Miclăuș au avut momente în care puteau da lovitura decisivă. Miclăuș a trimis puțin peste transversală, iar Bara l-a pus serios la încercare pe portarul oaspeților cu un șut puternic de la distanță.Din minutul 70, experiența Concordiei a început să contezeAici s-a produs treptat schimbarea de ritm. Olimpia nu a mai reușit să țină același nivel, iar Concordia a început să împingă jocul spre poarta lui Muțiu. Schimbările făcute de Adrian Scarlatache au adus un plus de prospețime și calitate, în timp ce Robert Ilyeș nu a avut la dispoziție aceleași soluții de pe bancă pentru a răspunde mutărilor adversarului.În minutul 74, Santiago Samanes a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap, profitând de ieșirea neinspirată a lui Vlad Muțiu: 1-1.După egalare, Olimpia a început să sufere. Concordia a simțit momentul favorabil și a apăsat tot mai mult pe accelerație. Iar aici a început recitalul portarului sătmărean.Vlad Muțiu a avut câteva intervenții excelente, în special la lovitura de cap a lui Robert Ion din minutul 80, când a ținut practic echipa în joc. Au mai fost momente în care defensiva sătmăreană a fost pusă serios la încercare, iar senzația era că oaspeții pot da lovitura.Cu toate acestea, Olimpia a rezistat și a mai avut, la rândul ei, șansa unui gol. În prelungiri, sătmărenii au avut o oportunitate importantă de a înclina din nou balanța, dar nu au reușit să profite.Dănilă, intrat în joc, a trăit minutele unui final de coșmarCând partida părea că se îndreaptă spre o remiză, a venit faza care a decis totul. În prelungiri, la o acțiune a Concordiei, Eduard Dănilă, introdus pe teren în minutul 75, a fost implicat în faza din care oaspeții au obținut lovitura de la 11 metri.Tânărul fundaș dreapta, lipsit încă de experiența gestionării unor asemenea momente tensionate, a fost protagonistul unei faze care avea să cântărească enorm În încercarea de a și proteja fața acesta a provocat hențul care a dus la dictarea acelui penalty din prelungiri. Arbitrul Andrei Florin Vremăroiu a indicat punctul cu var, iar Robert Ion a transformat fără emoții, aducând Concordiei avantajul în minutul 90+.1-2! O lovitură teribilă pentru o echipă care muncise aproape tot meciul pentru a obține măcar un punct.Olimpia a mai avut o tresărire de orgoliu imediat după repunerea mingii în joc, dar Mateo Miclăuș nu a reușit să transforme ultima oportunitate într-un gol care ar fi putut salva seara.Final cu nervi, îmbrânceli și „Hoții, hoții!” din tribuneDacă pe teren finalul a fost dramatic, după ultimul fluier lucrurile s-au încins și mai mult. Bucuria delegației Concordiei, considerată exagerată de gazde, a iritat banca tehnică a Olimpiei și o parte a publicului. Au apărut reproșuri, tensiuni și îmbrânceli, într-o atmosferă deloc potrivită pentru finalul unei partide de fotbal.În centrul discuțiilor s-a aflat și comportamentul lui Denis Dumitrașcu, căpitanul ilfovenilor. Robert Ilyeș a susținut la conferința de presă că acesta ar fi venit la banca tehnică a gazdelor și i-ar fi făcut un gest obscen. Antrenorul sătmărenilor a condamnat ferm comportamentul jucătorului, precizând că nu acceptă nici măcar eventualele scuze ulterioare.În tribune, nemulțumirea față de arbitraj s-a transformat în deja celebra scandare „Hoții, hoții!”, adresată brigăzii conduse de Andrei Florin Vremăroiu. Robert Ilyeș a reclamat la conferință inclusiv un penalty neacordat echipei sale, considerând că maniera de arbitraj a fost una cu măsură diferită pentru cele două formații.Dincolo de proteste și de tensiunile de după meci, rămâne însă imaginea unei Olimpii care a jucat bine, a avut momente în care a controlat partida și a fost foarte aproape de un rezultat pozitiv, dar care a cedat exact atunci când experiența și luciditatea ar fi trebuit să facă diferența.Un egal poate că era mai aproape de adevărEste greu de spus că Olimpia nu merita nimic după această partidă. A avut o primă repriză bună, a condus, a mai avut ocazii după pauză și a încercat să țină piept unei echipe cu un lot mai valoros. În același timp, trebuie recunoscut că după minutul 70 sătmărenii au suferit, au fost împinși tot mai mult spre propria poartă, iar Muțiu a fost nevoit să facă adevărate minuni între buturi.Concordia a avut prospețime, soluții și jucători capabili să schimbe soarta unei partide. Diferența s-a văzut în special la nivelul băncii de rezerve, acolo unde experiența și valoarea suplimentară a ilfovenilor au contat decisiv.Poate că o remiză ar fi fost rezultatul cel mai echitabil. Dar fotbalul nu se joacă pe impresii, iar Olimpia a plătit scump lipsa de experiență în momentele-cheie, ocaziile ratate și minutele în care nu a mai reușit să țină adversarul departe de propria poartă.Târgu Mureș, deplasarea care poate cântări cât un sezonÎnfrângerea cu Concordia doare cu atât mai mult cu cât Olimpia rămâne într-o zonă extrem de periculoasă a clasamentului. Iar calendarul nu îi oferă prea mult timp pentru regrete.Urmează deplasarea de la Târgu Mureș, în etapa a 15-a, un duel direct cu o echipă aflată în apropierea sătmărenilor în clasament. Un adevărat meci de șase puncte, în care CSM Olimpia nu își mai permite să plece fără ceva în cont.Apoi va veni deplasarea de la CSM Slatina, iar cele două confruntări pot cântări enorm în economia luptei pentru evitarea retrogradării.Olimpia a arătat că are fotbal. Acum trebuie să demonstreze că are și forța mentală de a transforma jocul bun în puncte. Pentru că, în Liga 2, înfrângerile spectaculoase nu țin loc de salvare.LIGA 2 CASA PARIURILOR – ETAPA A 14-ACSM OLIMPIA SATU MARE – CONCORDIA CHIAJNA 1-2 (1-0)Au marcat: Cornel Ardei (19), respectiv Santiago Samanes (74), Robert Ion (90+, penalty).