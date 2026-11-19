Sătmăreanul Florin Mulcuțan, supervizor la o gală profesionistă de box la Brașov Sport •



Boxul profesionist românesc programează vineri, 20 noiembrie, gala „Ursache Boxing Show”, eveniment care va avea loc la Brașov și va cuprinde șapte confruntări. Printre oficialii delegați se numără și sătmăreanul Florin Mulcuțan, vicepreședintele Ligii Profesioniste de Box, care va îndeplini rolul de supervizor al galei. La eveniment vor mai fi prezenți Antonia Obreja, președintele Ligii, și arbitrul Marcel Boboc. Gala va fi transmisă în direct de Pro Arena, începând cu ora 19:00. Capul de afiș îl reprezintă duelul dintre Cristian Ristea și Valentin Bordianu, la categoria grea. Agenda sătmăreanului continuă și în luna decembrie, cu alte două gale programate la Șimleu Silvaniei, pe 5 decembrie, respectiv București, pe 20 decembrie. La gala de la Șimleu va arbitra și sătmăreanul Marius Șandor, iar la București va boxa Mario Boboc, challenger pentru centura europeană la categoria sa.





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