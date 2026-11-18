Partida de sâmbătă reprezintă un nou prilej pentru CSM Olimpia de a conta pe sprijinul propriilor suporteri în lupta din Liga a II-a.









CSM Olimpia Satu Mare a pus în vânzare biletele pentru partida cu CS Concordia Chiajna, programată sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 11:00, pe Stadionul Olimpia „Daniel Prodan”, în cadrul Ligii a II-a de fotbal.Suporterii care doresc să urmărească meciul din tribune au la dispoziție mai multe variante de bilete, în funcție de sectorul ales. Acestea pot fi achiziționate atât online, cât și direct de la stadion.Prețurile diferă în funcție de zona tribunelor. Un loc la Tribuna Oficială, în zona VIP, costă 60 de lei, în timp ce un bilet VIP la Tribuna Principală este disponibil la 40 de lei.Pentru sectoarele A și B, cu locuri numerotate, aflate în zona centrală a tribunelor, prețul unui bilet este de 30 de lei.Familiile au la dispoziție Sectorul C, unde adulții plătesc 25 de lei, iar copiii beneficiază de bilete la prețul de 10 lei. În Sectorul D, situat în partea stângă a tribunei, accesul costă 25 de lei.De asemenea, suporterii echipei oaspete vor avea la dispoziție sectorul special destinat acestora, în zona în picioare, pentru care prețul unui bilet este de 20 de lei.Olimpia are nevoie de susținerea tribunelorStadionul Olimpia „Daniel Prodan” are o capacitate de 3.173 de locuri, iar conducerea clubului îi invită pe sătmăreni să fie alături de echipă la confruntarea cu formația din Chiajna.