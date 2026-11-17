Victorie categorică pentru CSM Olimpia la încheierea turului Sport •

Echipa feminină U15 de handbal a CSM Olimpia Satu Mare a încheiat turul campionatului cu o victorie categorică, scor 30–13, în fața formației ACS Handbal Inovativ Negrești-Oaș. În urma acestui rezultat, sătmărencele ocupă locul al treilea în clasamentul seriei.

CSM Olimpia a încheiat cu dreptul prima parte a sezonului regulat. În etapa a șaptea, ultima a turului, tinerele handbaliste sătmărence au evoluat pe teren propriu împotriva echipei ACS Handbal Inovativ, impunându-se fără emoții.

Formația Olimpiei, alcătuită din jucătoare din Orașu Nou, Turulung, Porumbești și Satu Mare, a preluat inițiativa încă din primele minute ale întâlnirii. Startul excelent le-a permis gazdelor să se desprindă rapid pe tabelă, conducând cu 7–1 în minutul 9. Diferența de șase goluri s-a menținut până la pauză, când tabela indica 13–7.

După reluare, elevele de la CSM Olimpia au accelerat ritmul și au început repriza secundă cu un parțial de 4–0, ducând scorul la 17–7. Sătmărencele au controlat în continuare jocul, iar până la fluierul final și-au mărit avantajul la 17 goluri, câștigând cu un categoric 30–13.

Acesta este al patrulea succes al sezonului pentru echipa U15 a CSM Olimpiei, care mai are în bilanț două înfrângeri. La finalul turului, formația sătmăreană ocupă poziția a treia în clasament și se pregătește pentru retur.

Campionatul se va relua pe 7 februarie, când fetele de la Olimpia vor avea parte de un test dificil: vor primi vizita liderului seriei, KKS Cămin, formație care a înregistrat victorii pe linie până în prezent.

HANDBAL FEMININ U15, SERIA N, ETAPA 7

CSM Olimpia Satu Mare – ACS Handbal Inovativ Negrești-Oaș 30–13 (13–7)

CSM Olimpia: Molnár Kira Delia (1 gol), Büte Hilda (3), Nagy Evelin, Veres Nóra, Ványi Maia Kristina (1), Reha Luca Amanda, Hajas Adrien (1), Cseh Melisa (2), Seres Csenge (1), Geng Boglárka (10), Geng Barbara (2), Selmenti Nikoletta (1), Ilyés Anett (2), Cseh Antónia (2), Bogya Malvina (4).

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