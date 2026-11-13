Controalele DSVSA Satu Mare s-au soldat cu amenzi de 11.200 de lei, aplicate unui fast-food și unui magazin alimentar pentru nerespectarea normelor de igienă și siguranță alimentară

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au intensificat verificările în unitățile care prepară, depozitează și comercializează produse alimentare. În perioada 6–13 noiembrie 2026, au fost desfășurate 95 de acțiuni de control, în urma cărora au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 11.200 de lei. Cea mai mare amendă, de 10.000 de lei, a fost aplicată unui fast-food, în timp ce un magazin alimentar a fost sancționat cu 1.200 de lei. Verificările vor continua, inspectorii având în vedere inclusiv restaurantele, sălile de evenimente și unitățile care asigură hrana în instituții.

95 de controale și amenzi de 11.200 de lei

În intervalul 6–13 noiembrie, inspectorii DSVSA Satu Mare au verificat o gamă largă de operatori economici din industria alimentară. Acțiunile au vizat unități de abatorizare și procesare a cărnii și laptelui, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, restaurante, baruri, laboratoare de cofetărie, chioșcuri, magazine alimentare și de legume-fructe, brutării, patiserii, unități de producție a băuturilor și spații de depozitare a alimentelor.

În urma verificărilor, au fost aplicate două amenzi contravenționale. Un fast-food a fost sancționat cu 10.000 de lei, iar un magazin alimentar a primit o amendă de 1.200 de lei.

Potrivit DSVSA Satu Mare, sancțiunile au fost aplicate pentru nerespectarea normelor stabilite de autoritatea sanitar-veterinară privind depozitarea și comercializarea produselor alimentare, fiind constatate deficiențe legate de condițiile de igienă din spațiile de depozitare și comercializare a produselor perisabile.

Restaurantele, sălile de evenimente și cantinele, în vizorul inspectorilor

Verificările nu se opresc aici. Inspectorii DSVSA desfășoară în această perioadă controale tematice la nivelul județului Satu Mare, cu accent pe blocurile alimentare din restaurantele din orașe și municipii, dar și pe sălile de nunți și evenimente.

Odată cu reluarea cursurilor școlare, vor fi reîncepute și controalele în cantinele școlare, grădinițe, cămine, creșe și chioșcurile alimentare din incinta unităților de învățământ.

Reprezentanții DSVSA atrag atenția că toate unitățile de alimentație publică, procesare și comercializare a produselor alimentare trebuie să dețină documente de înregistrare sau autorizare sanitar-veterinară valabile pentru activitățile desfășurate. De asemenea, operatorii economici au obligația să se aprovizioneze exclusiv din unități autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Obiectivul principal al campaniei este prevenirea toxiinfecțiilor alimentare prin verificarea respectării normelor naționale și europene privind siguranța produselor destinate consumului uman.

În cazul identificării unor alimente care prezintă un risc iminent pentru sănătatea consumatorilor, inspectorii pot dispune retragerea definitivă a acestora din consum și direcționarea către unități autorizate de neutralizare, inclusiv prin incinerare.

Mai mult, în situațiile în care sunt descoperite deficiențe grave de igienă sau de structură, ori nu sunt remediate problemele constatate la controalele anterioare, DSVSA poate aplica sancțiuni contravenționale severe și poate dispune suspendarea temporară sau interzicerea activității unităților respective.

Totodată, instituția solicită administratorilor și conducerilor unităților care au contracte pentru furnizarea hranei să manifeste o atenție sporită la recepția produselor alimentare și la monitorizarea firmelor de catering.

Cele 95 de controale și sancțiunile aplicate într-o singură săptămână arată că verificările în sectorul alimentar continuă, iar operatorii economici care ignoră regulile de igienă și siguranță alimentară riscă amenzi consistente și chiar suspendarea activității. Până la urmă, în afacerea cu mâncare, profitul nu ar trebui să fie niciodată mai important decât sănătatea celor care o consumă.