Negrești-Oaș a devenit, timp de două zile, gazda unor manifestări aniversare care au reunit istorici, etnografi, muzeografi, artiști și oameni de cultură

Șase decenii de istorie, tradiție și conservare a patrimoniului local au fost celebrate la Negrești-Oaș, unde Muzeul Țării Oașului și-a marcat aniversarea printr-un program special. Evenimentele desfășurate în 13 și 14 noiembrie 2026 au adus în prim-plan rolul acestei instituții în păstrarea identității culturale a Țării Oașului, dar și contribuția generațiilor de specialiști care au cercetat, conservat și promovat valorile acestei zone. Simpozionul aniversar, intervențiile unor personalități din domeniul muzeal și cultural, precum și atelierul dedicat tradițiilor oșenești au transformat aniversarea într-un omagiu adus memoriei și patrimoniului unei comunități cu o identitate aparte.

Simpozion aniversar dedicat celor 60 de ani de istorie

Manifestările aniversare au debutat vineri, 13 noiembrie, la Galeria de Artă „Dr. Mihai Pop” din Negrești-Oaș, printr-o deschidere oficială dedicată celor șase decenii de activitate ale Muzeului Țării Oașului.

Programul a inclus un moment artistic susținut de Centrul Educațional Edutopia, urmat de alocuțiunile invitaților. Printre cei care au luat parte la eveniment s-au numărat Anca Natalia Rusu, managerul Muzeului Țării Oașului, foștii directori Remus Vârnav și Natalia Lazăr, Ciprian Ștefan, președintele Rețelei Naționale a Muzeelor din România, și dr. Ramona Mocanu, președintele Asociației Managerilor de Muzee din România.

Au fost prezenți, de asemenea, Zamfir Danciu, directorul Direcției Județene pentru Cultură Satu Mare, Robert Laszlo, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, dr. Liviu Marta, managerul Muzeului Județean Satu Mare, și dr. Ovidiu Ignat, managerul Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare.

Un moment important l-a reprezentat prezentarea susținută de muzeograful Mihai Andrei Mocan, intitulată „Scurt istoric și evoluție Muzeul Țării Oașului”, care a trecut în revistă principalele etape din evoluția instituției. În cadrul manifestării au fost acordate și plachete aniversare celor care au contribuit la dezvoltarea și promovarea muzeului.

De la ora 12:30, programul a continuat cu simpozionul „Muzeul Țării Oașului – 60 de ani în slujba patrimoniului”, care a reunit numeroase lucrări dedicate istoriei muzeului, muzeologiei contemporane, conservării patrimoniului și valorificării culturii tradiționale.

Printre temele abordate s-au numărat contribuția muzeului la viața culturală sătmăreană, protecția patrimoniului în situații de urgență, restaurarea bisericii de lemn din Lechința, evoluția meșteșugurilor tradiționale și importanța muzeului ca spațiu al memoriei identitare.

Au susținut prezentări dr. Marta Cordea, dr. Viorel Câmpean, lect. univ. dr. Natalia Lazăr, dr. Paula Virag, Remus Vârnav, Dorel Petrehuș, Janeta Ciocan, dr. Ovidiu Hotca, col. (r) Voicu Șichet, dr. Alexandru Zotta, dr. Ioan Nistor, Ștefan Haiduc, dr. Tiberiu Alexa, Ioan Pop Prilog și Vasile Pop.

O atenție deosebită a fost acordată și manifestării artistice Art Bunavestire, un reper important al vieții culturale din Negrești-Oaș. Prezentările au urmărit atât colaborarea muzeului cu artiștii plastici, cât și înființarea și evoluția acestei manifestări, care a contribuit la afirmarea orașului pe harta culturală a țării.

Tradițiile oșenești, celebrate la Muzeul Satului

Programul aniversar a continuat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 10:00, la Muzeul Satului Oșenesc, unde a fost organizat un atelier dedicat tradițiilor din Țara Oașului.

Participanții au avut ocazia să descopere mai îndeaproape elemente ale patrimoniului cultural local, într-un spațiu care păstrează mărturii autentice despre viața, gospodăriile, ocupațiile și obiceiurile comunităților oșenești de odinioară.

Prin casele tradiționale, construcțiile specifice, obiectele gospodărești și numeroasele mărturii ale vieții rurale, Muzeul Satului Oșenesc a rămas unul dintre cele mai importante spații de conservare și promovare a identității locale.

Aniversarea celor 60 de ani a reprezentat nu doar un prilej de rememorare a istoriei instituției, ci și o recunoaștere a muncii depuse de generații de specialiști, cercetători, artiști și oameni dedicați păstrării patrimoniului Țării Oașului.

Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor care au contribuit, de-a lungul timpului, la cercetarea, conservarea și promovarea valorilor culturale ale zonei.

La șase decenii de la înființare, Muzeul Țării Oașului a rămas mai mult decât un spațiu în care sunt păstrate obiecte vechi și mărturii ale trecutului. Este un loc în care identitatea unei comunități continuă să fie transmisă generațiilor tinere, iar tradițiile care definesc Țara Oașului își găsesc locul într-o lume aflată într-o permanentă schimbare.

La mulți ani, Muzeului Țării Oașului!



