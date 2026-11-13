Păstrarea tinerilor în județ, apropierea elevilor de angajatorii locali și combaterea abandonului educațional au fost temele centrale ale unei dezbateri dedicate viitorului comunității sătmărene

Cum pot fi convinși tinerii să nu plece din Satu Mare și ce trebuie făcut pentru ca școala să răspundă mai bine cerințelor pieței muncii? Două proiecte ale societății civile, cu obiective diferite, dar cu o miză comună, au fost prezentate vineri, 13 noiembrie, în cadrul Comisiei de Dialog Social de la Instituția Prefectului. Discuțiile au evidențiat importanța intervenției timpurii în educație, a orientării profesionale și a colaborării dintre școli, autorități și mediul economic. În centrul dezbaterii s-a aflat o problemă majoră pentru județ: cum poate fi construit un viitor profesional pentru tineri chiar aici, acasă, astfel încât plecarea din Satu Mare să nu rămână singura perspectivă.

Comisia de Dialog Social constituită la nivelul Instituției Prefectului Județul Satu Mare s-a reunit vineri, în ședință de lucru, la care au participat prefectul Altfatter Tamás, subprefecții Iancu Mihai-Radu și Bercea Vasile, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, precum și membrii comisiei.

Pe ordinea de zi s-au aflat două inițiative ale societății civile: programul „Compas Vocațional”, derulat de EduAct România, și proiectul „O casă pentru viitor”, implementat de Asociația Stea. Deși se adresează unor categorii diferite de beneficiari, cele două programe au urmărit același obiectiv: crearea unor oportunități reale de educație și integrare profesională, pentru ca tinerii sătmăreni să aibă motive să-și construiască viitorul în județ.

„Compas Vocațional” îi apropie pe elevi de angajatorii sătmăreni

Programul „Compas Vocațional” a fost prezentat de Luiza Manciu, vicepreședinte EduAct România, alături de Fazekas Adrien, secretarul și cofondatorul organizației, responsabil de implementarea programului la Satu Mare.

EduAct România este o asociație non-profit înființată în 2022, care desfășoară activități în unități de învățământ vulnerabile din punct de vedere educațional. În anul școlar 2025–2026, organizația a ajuns la peste 1.400 de elevi din trei județe.

Programul „Compas Vocațional” se adresează elevilor din clasele a XI-a, a XI-a profesională și a XII-a și numără peste 1.200 de beneficiari în București și Satu Mare. Acesta include 14 sesiuni desfășurate la clasă, în perioada octombrie–mai, vizite în companii, mentorat online și întâlniri cu specialiști în resurse umane.

Elevii beneficiază de teste de autocunoaștere validate științific, își construiesc propriul CV și participă la simulări de interviu, fiind pregătiți astfel pentru o eventuală integrare pe piața muncii. Un aspect important îl reprezintă faptul că programul este gratuit pentru unitățile de învățământ.

Miza este însă mai amplă decât simpla orientare profesională. Prin contactul direct cu firmele locale, elevii descoperă ce oportunități există în județ înainte de a lua decizii privind continuarea studiilor sau alegerea unei cariere. În același timp, companiile au posibilitatea de a intra în contact cu viitorii angajați și de a-și face cunoscute cerințele și oportunitățile.

Rezultatele încep să se vadă. La Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu”, numărul companiilor care au primit elevi în vizite de lucru a crescut, în numai doi ani, de la 5 la 8, în timp ce numărul elevilor participanți a urcat de la 30 la 80.

„O casă pentru viitor”, o investiție în copiii vulnerabili din Sătmărel

Cel de-al doilea proiect prezentat în cadrul ședinței a fost „O casă pentru viitor”, inițiativă a Asociației Stea, prezentată de Cristina Maria Bala, directorul executiv al organizației.

Proiectul vizează înființarea unui centru de educație timpurie în cartierul Sătmărel, destinat unui număr de 40 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani în fiecare an. Centrul ar urma să ofere servicii educaționale și de sprijin parental, activități comune pentru părinți și copii, masă caldă, pregătire pentru grădiniță și școală, precum și sprijin educațional pentru copiii mai mari.

Datele prezentate în cadrul întâlnirii au scos în evidență dimensiunea problemelor cu care se confruntă comunitatea. Potrivit unui diagnostic realizat în 2023, 85% dintre copiii cu vârste între 3 și 6 ani din gospodăriile analizate nu frecventau grădinița. În plus, deplasarea către centrul educațional existent presupunea aproximativ o oră și jumătate de transport zilnic.

Pentru realizarea investiției în infrastructură a fost estimat un buget de 82.100 de euro. Proiectul presupunea amenajarea unui teren de 1.000 de metri pătrați, construirea unor module de tip P+1, realizarea grupurilor sanitare, împrejmuirea terenului și amenajările exterioare necesare funcționării centrului.

Campania de strângere de fonduri a fost deja lansată, iar Asociația Stea a solicitat sprijinul instituțiilor și partenerilor prezenți. Contribuțiile puteau fi oferite sub formă de finanțare, materiale de construcții, servicii sau expertiză tehnică.

Reprezentanta asociației a prezentat și o parte dintre rezultatele obținute în ultimii ani în comunitatea din Sătmărel. Astfel, 14 tineri incluși în programul început în 2019 și-au continuat studiile în școli profesionale, în timp ce 83 de tineri și mame au reușit să obțină locuri de muncă, majoritatea pentru prima dată.

Prefectura mizează pe colaborarea dintre școală și mediul economic

Cele două inițiative au fost prezentate ca proiecte complementare demersurilor derulate de Instituția Prefectului Județul Satu Mare împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și reprezentanții mediului de afaceri.

Printre acțiunile desfășurate s-au numărat bursele locurilor de muncă destinate tinerilor absolvenți, organizate în municipiile Satu Mare și Carei în colaborare cu AJOFM, promovarea uceniciei la locul de muncă, dialogul cu Inspectoratul Școlar Județean privind programele de sprijin pentru elevi, precum și întâlnirile cu angajatorii și producătorii locali.

Mesajul transmis în cadrul întâlnirii a fost că păstrarea tinerilor în județ nu poate fi realizată prin simple declarații sau campanii de promovare, ci presupune oportunități concrete, o educație adaptată realităților economice și o colaborare constantă între instituțiile publice, școli și companii.

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat că investiția în educație trebuie începută cât mai devreme și că organizațiile care vin cu proiecte concrete trebuie să găsească deschidere din partea autorităților.

„Ambele inițiative pornesc de la aceeași idee: investiția în educație, făcută la timp, este cea mai eficientă formă de prevenție socială. Fie că vorbim despre copiii de vârstă mică din Sătmărel sau despre liceenii care își aleg drumul profesional, avem interesul comun ca tinerii să își găsească un loc în comunitatea sătmăreană. Județul are nevoie de tinerii săi, iar angajatorii au nevoie de oameni pregătiți, motiv pentru care lucrăm constant cu Inspectoratul Școlar Județean, cu AJOFM și cu mediul de afaceri pentru ca un elev sătmărean să știe, încă din liceu, ce oportunități are aici, acasă. Instituția Prefectului Județul Satu Mare rămâne un partener deschis pentru organizațiile care vin cu proiecte concrete și va facilita dialogul acestora cu instituțiile publice și cu mediul economic din județ”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.

Dincolo de prezentări și angajamente instituționale, provocarea rămâne una esențială: transformarea acestor inițiative în rezultate concrete și durabile. Pentru că tinerii nu vor rămâne în Satu Mare doar pentru că li se cere acest lucru, ci pentru că vor găsi aici educație de calitate, locuri de muncă, condiții decente și perspective reale de dezvoltare.



