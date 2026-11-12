PSD ar dori ca Executivul condus de Luca Niculescu să adopte până la sfârșitul anului bugetul pentru 2027 și să promoveze reforma administrației centrale prin comasarea unor instituții. Ambele măsuri ar urma să fie adoptate prin angajarea răspunderii în Parlament, potrivit unor surse social-democrate citate de

Planul discutat de liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar presupune ca Guvernul să prezinte mai întâi proiectul privind reorganizarea instituțiilor publice, iar ulterior să își asume răspunderea pentru bugetul de stat.

O primă variantă de reorganizare ar urma să fie prezentată săptămâna viitoare de vicepremierul Marian Neacșu, care ocupă și funcția de ministru al Administrației și Internelor. Sursele citate susțin că propunerea va viza comasarea unor instituții.

Sorin Grindeanu ar avea în vedere și o a doua etapă a reformei, care ar urma să vizeze reorganizarea administrativ-teritorială. Potrivit calendarului discutat în PSD, Guvernul și-ar putea asuma răspunderea în martie 2027 pentru un proiect privind comasarea localităților și a județelor.