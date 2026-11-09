Scandalul lansat în presa națională de deputatul Adrian Cozma a primit o replică oficială: Poliția infirmă escorta, girofarurile și semnalele acustice

O acuzație cu puternic iz politic, rostogolită în presa națională de deputatul PNL Adrian Cozma, s-a lovit de realitatea prezentată oficial de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare. După ce a fost lansată povestea potrivit căreia primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, ar fi beneficiat de o escortă specială a Poliției pentru a ajunge în municipiu, IPJ a ieșit public cu precizări care contrazic categoric elementele esențiale ale acestei versiuni. Mai mult, instituția a explicat de ce se afla autospeciala de poliție pe acel traseu și a precizat fără echivoc că nu a escortat nicio persoană sau mașină. În urma dezmințirii oficiale, primarul a anunțat că îl va acționa în instanță pe deputat.

Poliția demontează povestea prezentată de deputat

Scandalul a pornit după ce Adrian Cozma a transmis presei naționale o filmare însoțită de afirmații potrivit cărora primarul Kereskényi Gábor ar fi fost escortat de o mașină de Poliție de la intrarea în județ până în municipiul Satu Mare. În relatările apărute în presa centrală, deputatul ar fi susținut inclusiv că autospeciala ar fi folosit semnalele luminoase și acustice.

Numai că explicația oficială a Poliției a spulberat această versiune. IPJ Satu Mare a transmis că echipajul surprins în imagini nu avea nicio misiune de escortare a primarului, ci revenea din municipiul Cluj-Napoca, unde polițiștii desfășuraseră activități specifice pentru punerea în executare a unui mandat de aducere la Judecătoria Cluj-Napoca.

Mai mult, instituția a precizat explicit:

„Pe parcursul deplasării, echipajul nu a utilizat semnalele luminoase sau acustice ale autospecialei de poliție.”

Precizarea care demontează cel mai clar acuzația lansată în spațiul public este însă următoarea:

„Echipajul de poliție nu a desfășurat activități specifice de escortare a vreunei persoane sau a vreunui autoturism.”

Așadar, avem de-a face cu o contradicție majoră între scenariul prezentat de deputatul liberal și explicațiile oficiale ale instituției care ar fi trebuit să confirme presupusa operațiune. Polițiștii aveau o misiune de serviciu, se întorceau de la Cluj-Napoca și nu escortau pe nimeni.

Cozma, în fața propriilor afirmații. Kereskényi îl duce în instanță

După dezmințirea Poliției, întrebarea firească este cât de responsabil este ca un parlamentar să lanseze asemenea acuzații publice fără să verifice în prealabil faptele? Un deputat are dreptul să critice administrația locală, să ceară explicații și să semnaleze eventuale abuzuri. Dar între exercitarea controlului politic și prezentarea unor acuzații drept certitudini există o diferență fundamentală: adevărul.

Dacă informațiile prezentate de IPJ Satu Mare sunt clare, atunci povestea escortei de Poliție, așa cum a fost promovată public, nu are susținerea instituției direct implicate. Iar folosirea unei filmări pentru a construi o asemenea acuzație, fără verificarea contextului, ridică serioase semne de întrebare asupra modului în care deputatul înțelege responsabilitatea funcției publice.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a respins categoric acuzațiile și a anunțat că va apela la justiție pentru a obține repararea prejudiciului de imagine.

„Dezinformarea și atacurile politice au o limită!

Neg categoric afirmațiile deputatului Adrian Cozma potrivit cărora aș fi apelat la un echipaj de Poliție pentru a mă escorta în județ.

Nu am solicitat niciodată un asemenea serviciu și nu am beneficiat de escortă din partea Poliției pentru deplasările mele.

Consider că un deputat trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să nu transforme instituțiile statului în instrumente ale propriilor conflicte politice.

Am decis să îl acționez în instanță pe deputatul Adrian Cozma pentru afirmațiile făcute și pentru prejudiciul de imagine provocat”, a transmis primarul.

Un scandal politic construit pe o filmare, dar contrazis de realitatea oficială

Dincolo de rivalitățile politice dintre Adrian Cozma și administrația condusă de Kereskényi Gábor, episodul scoate în evidență o problemă mult mai serioasă: credibilitatea informațiilor aruncate în spațiul public de oameni care ocupă funcții de demnitate publică.

Când un deputat transmite presei naționale o filmare și o prezintă drept dovadă a unei presupuse escorte de Poliție, acuzațiile nu mai rămân simple replici într-un război politic local. Ele capătă amploare, sunt preluate de alte publicații și pot afecta imaginea unor persoane și instituții.

De această dată, IPJ Satu Mare a venit cu explicații oficiale care au contrazis povestea prezentată public. Iar dacă Adrian Cozma susține în continuare că a avut dreptate, ar trebui să prezinte dovezile care să susțină acuzațiile sale, nu doar să întrețină un scandal politic.

Pentru că funcția de deputat nu oferă nici imunitate în fața adevărului, nici dreptul de a transforma presupunerile în certitudini. Iar atunci când acuzațiile se dovedesc contrazise de instituția invocată, cel care le-a lansat trebuie să răspundă public pentru ele.