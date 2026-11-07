



Berindea a marcat un gol superb, dar bihorenii au revenit și au egalat până la pauză

Unirea Tășnad a obținut un punct în confruntarea cu una dintre echipele puternice ale seriei, Crișul Sântandrei. Sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 12-a din Liga a 3-a, formația pregătită de Cosmin Iuhas a încheiat la egalitate, 1-1, un meci dificil, în care a reușit să deschidă scorul, dar nu a putut păstra avantajul până la final.

Tășnădenii au început curajos și au fost recompensați în minutul 23, când Berindea Cosmin a transformat în gol o lovitură liberă executată de la aproximativ 20 de metri. O execuție frumoasă, care a adus avantajul echipei gazdă și a aprins speranțele unei victorii importante.

Crișul Sântandrei, formație aflată în partea superioară a clasamentului, a căutat să revină în joc, iar Unirea a trebuit să gestioneze presiunea adversarului. Din păcate, unele greșeli individuale au costat-o pe formația sătmăreană, care s-a văzut egalată în minutul 42 de reușita lui Chindlea și a fost nevoită să se mulțumească doar cu un punct.

La final, antrenorul Cosmin Iuhas a apreciat efortul elevilor săi și a subliniat dificultatea partidei, ținând cont de valoarea adversarului.

„A fost un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună a campionatului. Am reușit să marcăm primii, însă greșelile personale ne-au costat astăzi, din păcate. Este un punct muncit, care până la finalul campionatului ne va ajuta. Îi felicit pe băieți pentru rezultatul obținut și pentru efortul pe care l-au făcut astăzi, repet, împotriva unei echipe foarte bune a campionatului”, a declarat Cosmin Iuhas.

Pentru Unirea Tășnad, punctul obținut contează în economia clasamentului, echipa ajungând la 11 puncte și ocupând locul 10 după 12 etape. În runda următoare, tășnădenii vor avea parte de un nou test dificil, în deplasare cu Sănătatea Cluj, ocupanta locului secund. Partida este programată vineri, 13 noiembrie, de la ora 14:00.

LIGA 3 – ETAPA A 12-A

Unirea Tășnad – Crișul Sântandrei 1-1

Marcator Unirea Tășnad: Berindea (23).

Unirea Tășnad: Chira – Tiago, Jude, Matei, Vajda (cpt.), Potra, Funkenhauzer, Szekely, Gilbert, Topan, Sălăjan.

Au mai intrat: Băciuț, Ghiță, Toma, Sainey, Sanogo.

Antrenor: Cosmin Iuhas.

Rezultatele etapei a 12-a

Unirea Dej – Bihorul Beiuș 0-1

Academica Recea – SCM Zalău 2-3

Viitorul Cluj – Lotus Băile Felix 2-1

Minaur Baia Mare – CSM Sighet 4-0

Unirea Tășnad – Crișul Sântandrei 1-1

Transilvania Sport Academy – Sănătatea Cluj 0-1

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