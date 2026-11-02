AJF Satu Mare investește în viitor!





- copiii și juniorii din județ nu au stat degeaba în vacanța de toamnă! La inițiativa președintelui Ștefan Szilagyi, Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare a demarat un amplu proces de selecție pentru formarea reprezentativelor județene U11, U12, U13, U14 și U15.











O acțiune care merită apreciată și care arată că fotbalul sătmărean are nevoie de proiecte pe termen lung, iar investiția în copii și juniori trebuie să rămână o prioritate. În timp ce mulți elevi s-au bucurat de vacanța de toamnă, tinerii fotbaliști selectați de cluburile și academiile din județ au avut ocazia să-și demonstreze calitățile pe terenul sintetic al bazei sportive LPS-Dinamo din Satu Mare.

Inițiativa aparține președintelui AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi, și este pusă în practică prin Comisia Tehnică, coordonată de Mihai Sabău-Svegler. În pregătirea acțiunii, luni, 26 octombrie, la sediul AJF a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții echipelor de juniori. La întâlnire a participat și Dorel Ziman, președintele Comisiei pentru Copii și Juniori.

În urma discuțiilor au fost stabilite programul selecțiilor, intervalele de desfășurare pentru fiecare categorie de vârstă și antrenorii care se vor ocupa de evaluarea tinerilor.

Antrenori din mai multe cluburi, implicați în selecție

Un aspect important al proiectului este colaborarea dintre cluburile județului. La fiecare categorie au fost cooptați antrenori care cunosc fotbalul juvenil și lucrează zi de zi cu tinerii jucători.

La U11, selecția este coordonată de Dan Gavrilescu (Someșul 2010 Satu Mare) și Stelian Șipos (Primavera Satu Mare).

La U12 se ocupă Marius Adi Mihai (Il Calcio Satu Mare), Cristian Pop (Victoria Carei) și Emil Pușcaș (Primavera).

Pentru U13 au fost desemnați Vlad Maxim (Il Calcio) și Răzvan Lupu (Oașul 1969 Negrești-Oaș).

La U14, responsabilitatea revine lui Tabi Zsolt (Partium Labdarúgó Akadémia) și Cristian Popa (Someșul 2010).

Cea mai mare categorie, U15, este coordonată de Călin Domuța și Dan Gavrilescu, de la Someșul 2010, alături de Marius Botan, de la Victoria Carei.

Obiectiv: câte un lot de 20 de jucători pentru fiecare categorie

Selecția a început cu fotbaliștii recomandați de școlile de fotbal și academiile din județ. Evaluarea va continua și în lunile următoare, când numărul jucătorilor va fi redus treptat, până la formarea unor loturi de câte 20 de sportivi pentru fiecare categorie de vârstă.

„Sunt mulți copii, dar, în timp, vom restrânge cercul. Acum începem selecția, iar în următoarele luni îi vom alege dintre jucătorii observați pe cei care vor participa la noi etape de selecție”, a explicat președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi.

Potrivit lui Tabi Zsolt, la această primă acțiune au fost urmăriți tineri din mai multe cluburi și academii, iar obiectivul este ca viitoarele selecționate județene să participe la meciuri interjudețene. Speranța este ca unii dintre acești copii să ajungă, în timp, și la loturile naționale.

„Am văzut mulți copii talentați și sperăm ca această selecție să îi motiveze să muncească și mai mult, atât individual, cât și la cluburile lor. Ne dorim ca în viitor să reprezinte cu cinste județul Satu Mare”, a transmis Tabi Zsolt.

Talentul nu înseamnă doar calități fizice

Un alt aspect important al selecției este criteriul de evaluare. Antrenorii nu urmăresc doar înălțimea sau forța fizică a copiilor, ci pun accent pe înțelegerea jocului, capacitatea de a lua decizii și execuțiile tehnice.

„Nu punem neapărat accentul pe înălțime sau pe calitățile fizice, deși și acestea sunt importante. Ne interesează mai ales cât de bine simt și înțeleg jocul la această vârstă, cum iau deciziile și cum execută elementele tehnice”, a explicat antrenorul.

Prin această inițiativă, AJF Satu Mare transmite un mesaj important: viitorul fotbalului județean se construiește prin muncă, colaborare și atenție acordată copiilor. Iar faptul că cinci generații sunt incluse în acest proiect, cu implicarea antrenorilor din mai multe cluburi, reprezintă un pas concret în direcția dezvoltării fotbalului juvenil.

Merită apreciată inițiativa președintelui Ștefan Szilagyi și implicarea tuturor celor care au contribuit la organizarea acțiunii. Pentru că, dincolo de rezultate imediate, adevărata miză este ca tinerii fotbaliști să aibă șansa să crească, să progreseze și, de ce nu, să ajungă să reprezinte Satu Mare la cel mai înalt nivel.



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