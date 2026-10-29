Un bărbat de 47 de ani din Ghilvaci a fost acroșat de un tren, a reușit să plece de la locul incidentului, însă a fost găsit ulterior fără viață în propria curte

Un caz cu împrejurări încă neelucidate s-a petrecut joi dimineață, 29 octombrie, în localitatea Ghilvaci, județul Satu Mare, conform PresaSM. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, ar fi fost acroșat ușor de un tren în apropierea stației CFR, dar, în mod surprinzător, a reușit să părăsească zona înainte de sosirea polițiștilor. Potrivit IPJ Satu Mare, câteva verificări mai târziu, acesta a fost găsit mort chiar în curtea locuinței sale, descoperirea ridicând întrebări la care anchetatorii încearcă acum să găsească răspunsuri.

Acroșat de tren, a plecat de la fața locului

Alerta a fost dată la ora 08:20, printr-un apel la 112, prin care polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost anunțați că o persoană s-ar fi așezat între liniile de cale ferată, în apropierea stației CFR Ghilvaci, și ar fi fost acroșată de un tren.

Potrivit sesizării, bărbatul ar fi fost lovit ușor, după care ar fi părăsit zona. Polițiștii au început verificările pentru a-l identifica și pentru a stabili ce se întâmplase, se arată într-o informare a IPJ Satu Mare.

Găsit fără viață în propria curte

Ceea ce părea inițial un incident feroviar s-a transformat într-o tragedie. Bărbatul de 47 de ani, din Ghilvaci, a fost identificat ulterior în curtea imobilului în care locuia, unde a fost găsit decedat. Acesta prezenta leziuni în zona gâtului., conform IPJ Satu Mare.

Cadavrul a fost transportat la unitatea medico-legală, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a decesului.

Din primele verificări, polițiștii nu au identificat indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu moartea bărbatului. Cercetările au continuat pentru clarificarea tuturor împrejurărilor, inclusiv a legăturii dintre incidentul feroviar și decesul survenit ulterior în curtea locuinței.