DSP Satu Mare a raportat 47 de cazuri de boli infecțioase în septembrie, iar analizele de laborator au identificat neconformități la probe de apă și alimente

Hepatita virală A a reprezentat principala boală infecțioasă raportată în județul Satu Mare în luna septembrie 2026, cu 37 de cazuri din totalul de 47 înregistrate de Direcția de Sănătate Publică. În aceeași perioadă, laboratoarele instituției au identificat probe de apă și alimente care au depășit limitele admise, inclusiv 12 probe neconforme de apă destinată consumului uman. Raportul lunar al DSP a cuprins și 90 de acțiuni de control în sănătate publică, 14 sesizări instrumentate și cinci sancțiuni contravenționale.

Hepatita A, în centrul raportărilor epidemiologice

Potrivit buletinului informativ al Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, în luna septembrie au fost raportate 47 de cazuri de boli infecțioase cu transmitere prioritară, numărul acestora fiind în scădere față de luna precedentă.

Cele mai multe cazuri au fost de hepatită virală A, respectiv 37. Situația a fost completată de patru cazuri de infecție cu rotavirus, trei de campylobacterioză, un caz de infecție pneumococică, unul de infecție cu Legionella pneumophila și unul de salmoneloză.

Pentru identificarea surselor de infecție și a persoanelor care au intrat în contact cu bolnavii, au fost desfășurate anchete epidemiologice. DSP a transmis informări instituțiilor interesate privind focarele și măsurile necesare pentru limitarea răspândirii bolilor.

În focare au continuat acțiunile de vaccinare împotriva rujeolei și hepatitei A. În total, în cadrul programelor de imunizare au fost administrate 1.851 de doze de vaccin.

Tot în septembrie a început campania de vaccinare antigripală. Până la data de 30 septembrie, au fost vaccinate 1.053 de persoane.

Analizele au identificat probe de apă și alimente neconforme

Rezultatele activității de laborator au evidențiat mai multe neconformități în probele analizate de specialiștii DSP Satu Mare.

În cadrul Laboratorului de Chimie Sanitară și Toxicologie Industrială au fost analizate 76 de probe de apă destinată consumului uman, dintre care 12 au fost neconforme. De asemenea, proba de apă prelevată dintr-o piscină a fost neconformă.

La analizele alimentare, din cele 14 probe examinate, o probă de pâine și produse de panificație a depășit limitele admise.

Și Laboratorul de Microbiologie a înregistrat rezultate neconforme. Din cele 43 de probe de apă analizate la cerere, opt au depășit limitele admise. În categoria probelor de apă pentru monitorizarea de audit, cinci probe solicitate de persoane juridice au fost neconforme. Totodată, o probă de alimente provenită de la o persoană juridică a depășit limitele admise.

Raportul nu precizează localitățile sau unitățile de proveniență ale tuturor probelor neconforme și nici natura exactă a depășirilor. Prin urmare, rezultatele nu permit concluzia că întreaga rețea de apă potabilă din județ ar fi afectată.

Zeci de controale și cinci sancțiuni contravenționale

În luna septembrie, Serviciul de Control în Sănătate Publică a efectuat 90 de acțiuni de control și a instrumentat 14 sesizări.

În urma activităților au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale: patru avertismente și o amendă în valoare de 2.000 de lei. Nu au fost emise decizii de suspendare a activității și nici decizii de închidere a unor unități.

În paralel, inspectorii și specialiștii instituției au desfășurat activități de monitorizare a calității apei, evaluare a condițiilor de igienă și supraveghere a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă.

În domeniul igienei școlare au fost evaluate 11 unități de învățământ, pentru care au fost emise zece autorizații sanitare de funcționare și o notificare de asistență de specialitate.

DSP Satu Mare a continuat și activitățile de promovare a sănătății, prin campanii de informare privind alimentația sănătoasă, activitatea fizică, vaccinarea și prevenirea consumului de droguri, alcool, băuturi energizante și produse cu nicotină.

Datele fac parte din buletinul informativ lunar al Direcției de Sănătate Publică Satu Mare pentru septembrie 2026.