Partidul Social Democrat (PSD) afirmă că Guvernul condus de Ilie Bolojan a lăsat o „gaură” de aproximativ 40 de miliarde de lei și ar condiționa rectificarea bugetului de prezentarea datelor de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Partidul Social Democrat (PSD) cere ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte public situația financiară lăsată de Guvernul Ilie Bolojan, inclusiv obligațiile de plată rămase neachitate, în condițiile în care necesarul total de fonduri ar ajunge la aproximativ 40 de miliarde de lei, potrivit surselor politice.

PSD cere cifre concrete și amenință că nu va fi de acord cu rectificarea bugetară dacă ministrul Finanțelor nu prezintă public datele, în condițiile în care social-democrații au susținut permanent că este nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru a putea face rectificarea bugetară.

În cei 40 de miliarde de lei estimați de PSD intră aproximativ 15 miliarde de lei reprezentând facturi care ar fi rămas neachitate la Ministerul Dezvoltării, pentru lucrări locale, inclusiv de apă și canalizare, precum și lucrări finanțate prin PNRR.

Alte aproximativ 5 miliarde de lei ar reprezenta sume nedecontate pentru concedii medicale, la care s-ar adăuga un necesar de finanțare estimat între 10 și 12 miliarde de lei pentru ministere și instituții care nu ar avea suficiente fonduri pentru a-și acoperi cheltuielile până la sfârșitul anului.

Potrivit surselor politice, social-democrații susțin că aceste lipsuri ar fi apărut din cauza faptului că Executivul ar fi alocat inițial sume mai mici decât cele solicitate de conducerile instituțiilor.

În estimarea totală de aproximativ 40 de miliarde de lei, PSD include și restanțe privind drepturile salariale câștigate de magistrați în instanță, precum și sume aferente compensărilor în energie.