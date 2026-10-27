Primarul municipiului Satu Mare a susținut că premierul Ilie Bolojan a refuzat aprobarea finanțării pentru bazinul didactic de înot, invocând lipsa priorității investiției, și i-a reproșat deputatului Adrian Cozma lipsa unei apărări concrete a proiectului

Disputa politică privind bazinul didactic de înot din Satu Mare a escaladat, după ce primarul Kereskényi Gábor i-a răspuns public deputatului PNL Adrian Cozma. În cadrul unei conferințe de presă, edilul a susținut că proiectul ajunsese în etapa finalizării licitației, însă finanțarea nu a putut fi aprobată din cauza restricțiilor bugetare și a refuzului premierului de a semna un memorandum. Primarul a lansat acuzații politice la adresa liberalilor, întrebând dacă sătmărenii sunt considerați mai puțin îndreptățiți la investiții pentru că nu l-au votat pe deputatul PNL.

„Investiția nu reprezintă o prioritate”. Acuzațiile primarului

Kereskényi Gábor a explicat că proiectul bazinului didactic de înot ajunsese într-un stadiu avansat, licitația fiind finalizată, iar Compania Națională de Investiții semnând raportul procedurii.

Potrivit primarului, în contextul restricțiilor bugetare, finanțarea unei asemenea investiții necesita aprobarea unui memorandum de către premier. Edilul a afirmat că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, i-ar fi solicitat în repetate rânduri premierului Ilie Bolojan să semneze documentul, însă acesta ar fi refuzat, motivând că investiția nu reprezintă o prioritate.

În aceeași situație s-ar fi aflat și bazinul de înot din municipiul Galați, al cărui primar este membru PSD, a subliniat edilul sătmărean.

Primarul a susținut că poziția sa este împărtășită inclusiv de reprezentanți ai AUR. Acesta l-a invocat pe consilierul județean Victor Constantinovici, care ar fi criticat lipsa finanțării pentru bazinul din Satu Mare și pentru alte proiecte, precum drumul rapid Satu Mare–Oar, în contrast cu alocarea fondurilor pentru construirea stadionului din Oradea.

„Sunt investiții pe care le obții doar dacă meriți”

Kereskényi Gábor i-a reproșat deputatului Adrian Cozma că nu ar fi prezentat argumente concrete în apărarea fostului premier, ci doar declarația: „Sunt investiții pe care le obții doar dacă meriți”.

Pornind de la această afirmație, primarul a lansat o întrebare cu încărcătură politică: dacă, în viziunea PNL, sătmărenii nu ar merita bazinul de înot pentru că nu l-au votat pe Adrian Cozma.

Edilul a adus în discuție și poziția consilierului județean PNL Beny Kira, despre care a afirmat că ar fi solicitat anularea Planului Urbanistic Zonal aferent investiției. În opinia primarului, această intervenție reprezintă o altă tentativă de blocare a unui proiect important pentru municipiu.



