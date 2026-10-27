REPREZENTARE. Pataki Csaba, la Strasbourg: România, apărată în disputa privind integritatea aleșilor locali

Locale 27.10.2026 13:20
REPREZENTARE. Pataki Csaba, la Strasbourg: România, apărată în disputa privind integritatea aleșilor locali

Președintele CJ Satu Mare a reprezentat Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România într-o dezbatere europeană privind democrația locală și aplicarea legislației în domeniul integrității

Democrația locală din România a ajuns în atenția unei comisii a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, reunit la Strasbourg în cadrul celei de-a 51-a sesiuni. Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, a participat la discuții în calitate de reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR). În intervenția sa, acesta a susținut că legislația privind integritatea în funcțiile publice nu afectează autonomia administrației locale și că situația reclamată nu justifică o investigație distinctă la nivel european.

Integritatea, în centrul disputei privind autonomia locală

În cadrul ședinței Comisiei de Monitorizare, discuțiile au vizat o sesizare a grupului parlamentar USR, prin care au fost contestate dispozițiile tranzitorii ale Legii nr. 180/2026, act normativ care modifică și completează legislația din domeniul integrității.

Potrivit poziției prezentate de Pataki Csaba în numele UNCJR, legea privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice se aplică în mod egal tuturor persoanelor care ocupă asemenea funcții. Acesta a subliniat că actul normativ reglementează răspunderea individuală și nu limitează competențele sau autonomia autorităților locale.

„Integritatea în viața publică nu este un obstacol în calea autonomiei locale, ci o condiție esențială a credibilității acesteia”, a afirmat președintele Consiliului Județean Satu Mare.

De ce nu ar fi necesară o investigație europeană distinctă

În intervenția sa, Pataki Csaba a invocat și garanțiile oferite de căile de atac în justiție, susținând că mecanismele juridice existente permit contestarea măsurilor și protejarea drepturilor celor vizați.

În numele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, acesta a susținut că situația discutată nu justifică deschiderea unei investigații distincte de către Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.

Dezbaterea de la Strasbourg a adus în prim-plan raportul dintre aplicarea normelor de integritate, răspunderea individuală a persoanelor care ocupă funcții publice și respectarea autonomiei administrației locale.

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