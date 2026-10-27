Clădirea emblematică a culturii sătmărene a trecut printr-un amplu proces de reabilitare a fațadei, investiția fiind realizată printr-un proiect transfrontalier româno-maghiar

Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare și-a recăpătat strălucirea arhitecturală, după finalizarea lucrărilor de reabilitare a fațadei. Investiția a reprezentat o etapă importantă în procesul de punere în valoare a patrimoniului cultural al municipiului și a fost prezentată în cadrul unei conferințe de presă susținute de primarul Kereskényi Gábor și directoarea instituției, Kovács Emőke. Proiectul a fost finanțat printr-un program european de cooperare transfrontalieră, care a reunit administrațiile din Satu Mare și Nyíregyháza în jurul obiectivului comun de dezvoltare a infrastructurii culturale.





Fațada Filarmonicii, readusă la strălucirea de odinioară

Finalizarea lucrărilor a marcat o nouă etapă în revitalizarea unei clădiri reprezentative pentru viața culturală a municipiului Satu Mare.

Primarul Kereskényi Gábor a subliniat importanța investiției și rolul acesteia în conservarea identității arhitecturale a orașului.

„Am redat astfel strălucirea unui simbol arhitectural al orașului nostru”, a declarat edilul, referindu-se la încheierea lucrărilor de reabilitare a fațadei Filarmonicii „Dinu Lipatti”.





Investiția a fost realizată în cadrul proiectului transfrontalier „Consolidarea relațiilor interculturale prin dezvoltarea instituțiilor culturale din județul Satu Mare și județul Szabolcs-Szatmár-Bereg”, finanțat prin Programul Interreg VI-A România–Ungaria și implementat în parteneriat cu municipiul Nyíregyháza.

Acoperișul clădirii fusese reabilitat anterior, cu fonduri de la bugetul local al municipiului Satu Mare.

Aproape 4,5 milioane de euro pentru investițiile culturale din Satu Mare

Proiectul transfrontalier are un buget total de 8.893.180 de euro, din care 4.479.939 de euro au fost alocați municipiului Satu Mare.

Pe lângă reabilitarea fațadei Filarmonicii, programul include reabilitarea clădirii de pe strada Porumbeilor nr. 1, instalarea unui sistem de climatizare la Teatrul de Nord, organizarea a trei ateliere profesionale cu experți din România și Ungaria, precum și organizarea unui festival multicultural de amploare.

Primarul a evidențiat și importanța restaurării altor clădiri emblematice ale orașului, făcând referire la lucrările de reabilitare a Hotelului Dacia.

„Clădirile monument reflectă istoria orașului, iar modul în care le restaurăm reprezintă moștenirea noastră”, a afirmat Kereskényi Gábor.





La rândul său, directoarea Filarmonicii „Dinu Lipatti”, Kovács Emőke, a apreciat lucrările realizate și le-a mulțumit celor implicați în proiect. Totodată, aceasta i-a invitat pe sătmăreni să participe în continuare la concertele instituției, care rămâne unul dintre reperele importante ale vieții culturale locale.



