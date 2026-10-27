Polițiștii sătmăreni au desfășurat luni acțiuni pentru combaterea faptelor care tulbură ordinea publică, aplicând peste 40 de sancțiuni contravenționale

Zonele cu potențial infracțional din județul Satu Mare au intrat în atenția polițiștilor, care au desfășurat luni, 26 octombrie, acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Intervențiile au vizat siguranța persoanelor și a bunurilor, dar și menținerea ordinii și liniștii publice. Bilanțul acțiunilor a inclus peste 40 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 14.000 de lei.

Peste 40 de amenzi pentru încălcarea ordinii publice

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, polițiștii au desfășurat activități specifice pentru prevenirea și combaterea faptelor care încalcă normele de conviețuire socială și afectează climatul de siguranță publică.

În urma controalelor, oamenii legii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 14.000 de lei.

Sancțiunile au fost aplicate în baza Legii nr. 61/1991, care prevede măsuri pentru sancționarea faptelor ce încalcă normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică.

Acțiuni pentru un climat de siguranță

Polițiștii au urmărit prevenirea comportamentelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță în comunitate.

Deocamdată, bilanțul comunicat de IPJ Satu Mare nu oferă detalii despre zonele exacte în care au avut loc intervențiile, numărul polițiștilor participanți sau eventualele persoane legitimate ori conduse la sediul poliției.