CAREIUL VA GĂZDUI O EXPOZIȚIE PLASTICĂ DE ÎNALTĂ ȚINUTĂ





Elisabeta Veress este editorialist – corespondent pe zona Maramureș la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, membră a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare, membră a ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA si a UNIUNII ARTIȘTILOR OLASTICI din România, Vicepreședintă a ASOCIAȚIEI ”DIAMANT DE MARAMUREȘ” – Cavnic, organizatoare a Taberei Internationale ”ELISABETA ART CAVNIC”.

Autoarea ne invită cu bucurie și emoție să descoperim o lume transpusă pe pânză din inima Maramureșului, prin lucrări care aduc în fața privitorului fuziunea între asprimea pământului minier și delicatețea culorilor, o căutare a luminii și a speranței chiar și în cele mai profunde adâncuri ale sufletului și minții umane.

"Gândurile dumneavoastră contează:

Lângă afișul expoziției, pe palierul castelului, veți găsi Cartea de impresii , unde vă invităm cu mult drag să așterneți câteva rânduri, gânduri sau trăiri lăsate de întâlnire cu aceste pânze", ne transmite autoarea.

Parteneri: UAP România • AJTR • Diamant de Maramureș • Castelul Károlyi Carei,

Gazeta de nord vest și Filiala Satu Mare a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA fiind Parteneri Media.

Întrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile ibile

Vă așteptăm cu drag să treceți pragul castelului și să lăsați arta să vă vorbească!



