



Patru persoane au fost rănite într-o coliziune între o autoutilitară și un autoturism pe DN 19, iar o femeie a fost rănită într-un accident produs la Tășnad. Toate persoanele testate cu etilotestul au avut rezultate negative.

Două accidente rutiere produse duminică, 25 octombrie, în județul Satu Mare s-au soldat cu rănirea a cinci persoane. Polițiștii au deschis cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care au avut loc evenimentele de la Decebal și Tășnad.

Accidentul de pe DN 19, din localitatea Decebal, a fost anunțat prin apel la 112 în jurul orei 11:30.

Potrivit primelor cercetări, un tânăr de 24 de ani, din Amați, care conducea o autoutilitară, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul din fața sa și a intrat în coliziune cu acesta. Autoturismul era condus de un bărbat de 55 de ani, din municipiul Satu Mare.

În urma impactului, patru persoane au suferit vătămări corporale: o pasageră de 31 de ani din autoutilitară, șoferul autoturismului și doi pasageri ai acestuia — un tânăr de 24 de ani, din Satu Mare, și o femeie de 43 de ani, din Decebal.

Cele patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cel de-al doilea accident a fost semnalat în aceeași dimineață, la ora 08:12, pe strada Înfrățirii din Tășnad.

Din verificările preliminare a rezultat că un bărbat de 66 de ani, din Tășnad, aflat la volanul unui autoturism, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de deplasare. Acesta ar fi efectuat un viraj spre stânga și a intrat în coliziune cu o bicicletă care, potrivit polițiștilor, s-ar fi angajat în depășirea autoturismului.

Bicicleta era condusă de o femeie de 58 de ani, din București. Aceasta a fost rănită și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Atât șoferul, cât și biciclista au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În ambele cazuri, constatările sunt preliminare. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a modului în care s-au produs accidentele și a responsabilităților persoanelor implicate.