



Centrul de zi „Sfinții Ioachim și Ana” dispune de 50 de locuri, iar echipa mobilă poate îngriji alți 25 de seniori acasă. Clădirea, construită pe amplasamentul fostei școli din Tur, include spații pentru recuperare, consiliere, socializare și îngrijire personală.

Orașul Negrești-Oaș își extinde serviciile dedicate persoanelor vârstnice prin Centrul de zi de asistență și recuperare „Sfinții Ioachim și Ana”, o investiție de 7.540.288,95 de lei, realizată cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul reunește serviciile oferite într-o clădire nouă cu intervențiile unei echipe mobile, destinată seniorilor care nu se pot deplasa la centru.

Potrivit prezentării proiectului, sunt 75 de persoane înscrise, iar capacitatea serviciilor este împărțită între 50 de locuri în centrul de zi și 25 de locuri pentru îngrijire la domiciliu. Conform informațiilor prezentate de primarul orașului Negrești Oaș, Aurelia Fedorca, în acest moment deja sunt ocupate cele 75 de locuri. Obiectivul este asigurarea accesului persoanelor de peste 65 de ani la servicii de îngrijire de lungă durată, pentru prevenirea instituționalizării, izolării și marginalizării sociale.

Finanțare europeană și contribuție locală

Investiția beneficiază de o finanțare nerambursabilă PNRR de 7.119.362,25 de lei, reprezentând aproximativ 94% din valoarea totală. Contribuția bugetului local este de 420.926,70 de lei, aproximativ 6%.

Proiectul se înscrie în Componenta 13 – Reforme sociale, Investiția I4. Contractul de finanțare, cu numărul 2763, a fost încheiat în 15 decembrie 2023 între ministerul de resort și Orașul Negrești-Oaș, reprezentat de primarul Aurelia Fedorca.

Serviciul social a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2026 și funcționează în subordinea Direcției de Asistență Socială.

O clădire nouă pe locul fostei școli din Tur

Centrul a fost construit pe amplasamentul fostei Școli Generale nr. 6 Tur. Ridicată în 1966, școala a avut elevi până în 2008, iar destinația clădirii a fost schimbată în 2017. Corpul principal, de 679 de metri pătrați, ajunsese într-o stare avansată de degradare.

Lucrările au presupus demolarea vechii construcții și realizarea unei clădiri noi, la standard nZEB, cu un consum de energie aproape zero. Accesibilitatea a fost inclusă în amenajare: centrul are lift, spații adaptate persoanelor cu dizabilități și semnalistică inclusiv în Braille.

Recuperare, consiliere și sprijin pentru viața de zi cu zi

Clădirea cuprinde opt cabinete medicale, de consiliere și recuperare, trei spații multifuncționale pentru socializare și servirea mesei și două spații pentru îngrijire personală.

Seniorii au la dispoziție săli pentru kinetoterapie, fizioterapie, gimnastică medicală, masaj și tratamente. Centrul include un cabinet medical cu izolator, un cabinet de consiliere psihologică și unul de consiliere juridică.

Spațiile pentru terapii de grup și ocupaționale permit organizarea unor activități artistice și educaționale. Dotările pentru îngrijire personală includ frizerie, manichiură și podologie, alături de vestiare cu duș. Curtea amenajată oferă posibilități pentru plimbări, grădinărit și mișcare în aer liber.

Echipă mobilă pentru seniorii care nu se pot deplasa

Pentru îngrijirea la domiciliu, proiectul a asigurat un autoturism destinat deplasării echipei mobile. Această componentă permite sprijinirea a 25 de seniori care nu pot ajunge la centru.

Activitatea este coordonată de Direcția de Asistență Socială, condusă de Vlad Tamașoschi. Echipa prezentată îi include pe Florin Silaghi, șeful Serviciului Centrul Social pentru Vârstnici, asistenta socială Mădălina Balint și medicul Mihai Ștefănescu, alături de psiholog, kinetoterapeut și îngrijitori.



