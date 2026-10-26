



Catedrala din Carei și-a sărbătorit luni, 26 octombrie 2026, ocrotitorul, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta Liturghie în fruntea unui sobor de preoți și diaconi.

Sărbătoarea hramului a adunat credincioșii în rugăciune la Parohia Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, cunoscută drept Catedrala Careiului, din Protopopiatul Carei. Răspunsurile la strană au fost oferite de membrii Grupului Psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, care au însoțit prin cântare slujba arhierească.

Un moment deosebit al Sfintei Liturghii l-a reprezentat hirotonirea întru preot a diaconului Bogdan Durnea. La momentul liturgic consacrat, acesta a primit Taina Preoției prin punerea mâinilor și rugăciunile Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, fiind hirotonit pe seama Parohiei Ortodoxe „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Gerăușa, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

Astfel, sărbătoarea de la catedrală a marcat și începutul unei noi etape în slujirea noului preot, a cărui misiune pastorală va fi legată de comunitatea ortodoxă din Gerăușa.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, ierarhul a evocat viața Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, prezentând aspecte istorice și duhovnicești ale mărturisirii sale de credință. Preasfinția Sa a pus în lumină curajul, demnitatea și fidelitatea sfântului față de Dumnezeu, subliniind că acesta „a avut demnitate și curaj în fața oamenilor, dar mai ales statornicie înaintea lui Dumnezeu”.

Mesajul a adus în atenția celor prezenți exemplul unui sfânt cinstit pentru puterea de a-și păstra credința în fața încercărilor. Demnitatea și statornicia au fost reperele centrale ale cuvântului rostit cu ocazia hramului.

Sărbătoarea are o semnificație aparte pentru comunitatea locală, întrucât Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a fost proclamat, în anul 2021, ocrotitor al municipiului Carei. Cinstirea sa este așezată în calendar imediat după 25 octombrie, dată cu o puternică încărcătură istorică pentru oraș și pentru memoria sacrificiului militarilor români din anul 1944.

Prin slujba arhierească, hirotonirea noului preot și cuvântul de învățătură, hramul Catedralei Careiului a reunit rugăciunea comunității și cinstirea ocrotitorului său spiritual.



