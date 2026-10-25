Toată lumea mai greșește!

Bursa zvonurilor 25.10.2026 20:30
Toată lumea mai greșește!
    Nu doar politicienii reușesc să ocupe mai mult decât li se cuvine. Mai există inițiativă și în rândul cetățenilor, după cum demonstrează parcarea din imagine: un singur autoturism, așezat strategic peste linia care desparte două locuri rezervate persoanelor cu dizabilități.Nu știm dacă șoferul avea dreptul să folosească un loc rezervat.
     Din fotografie se vede însă că încadrarea între două linii a rămas o provocare nerezolvată.Avem pretenții de la cei care administrează orașul, pe bună dreptate. Dar puțină ordine putem face și singuri, începând cu felul în care lăsăm mașina și cum ne comportăm în societate! 
    Atenție, se parchează!
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