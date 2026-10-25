Unirea Tășnad a pierdut la Baia Mare Sport •

Formația pregătită de Cosmin Iuhas a cedat cu 1–3 în fața liderului Minaur Baia Mare, în etapa a 8-a din Liga 3. Golul lui Denis Matei a reaprins speranțele tășnădenilor, însă gazdele au stabilit scorul final în minutul 71.

Unirea Tășnad a pierdut sâmbătă, în deplasare, în fața formației Minaur Baia Mare, liderul Seriei 8 din Liga 3, scor 1–3. Deși porneau cu șansa a doua în fața unei adversare puternice, elevii lui Cosmin Iuhas au evoluat curajos și au sperat, pentru o perioadă, că pot obține un rezultat pozitiv.



Minaur a deschis scorul în prima repriză

Maramureșenii au avut nevoie de 31 de minute pentru a găsi drumul spre poarta oaspeților. Dragoș Nedelcu a deschis scorul în minutul 31, iar Minaur a intrat la vestiare cu avantaj minim, după o primă repriză în care defensiva tășnădeană a rezistat o bună perioadă presiunii gazdelor.

După pauză, liderul și-a mărit rapid avantajul, însă Unirea nu a renunțat la luptă. Denis Matei a înscris pentru 2–1, readucându-i pe tășnădeni în meci și oferindu-le speranțe că pot obține un rezultat favorabil.

Oaspeții au avut apoi posibilitatea de a profita de o greșeală a adversarilor și de a pune și mai multă presiune, însă nu au reușit să valorifice oportunitatea. În minutul 71, Darius Mureșan a marcat pentru 3–1 și a restabilit diferența de două goluri. Scorul a rămas neschimbat până la fluierul final.



Unirea vede și aspectele pozitive

În urma acestei victorii, formația pregătită de Paul Pîrvulescu și-a consolidat prima poziție în clasamentul Seriei 8, în timp ce Unirea Tășnad rămâne pe locul 10.



Chiar dacă s-a întors fără puncte de la Baia Mare, clubul tășnădean a apreciat atitudinea echipei și determinarea arătată în fața liderului. Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de socializare, reprezentanții clubului au subliniat că jucătorii au luptat și au avut șansa de a reveni în joc.

„Încheiem deplasarea de la Baia Mare fără puncte, însă echipa noastră a jucat curajos împotriva unui adversar puternic. Băieții au luptat și au dat dovadă de determinare, iar la scorul de 2–1 am avut o oportunitate importantă de a reveni în meci, dar nu am reușit să profităm de greșeala adversarului.

Chiar dacă rezultatul nu este cel pe care ni l-am dorit, mergem mai departe cu aspectele pozitive ale jocului și cu convingerea că suntem pe drumul cel bun”, a transmis clubul Unirea Tășnad.



Urmează un nou test pe teren propriu

Pentru formația pregătită de Cosmin Iuhas, următoarea provocare este programată sâmbătă, 31 octombrie, când Unirea va evolua din nou în fața propriilor suporteri. La Tășnad va veni CSM Sighetu Marmației, echipă clasată pe locul al cincilea.

Tășnădenii vor încerca să transforme evoluția curajoasă de la Baia Mare într-un rezultat pozitiv și să facă un pas înainte în clasamentul Seriei 8.

LIGA 3 – SERIA 8, ETAPA A 8-A

Minaur Baia Mare – Unirea Tășnad 3–1

Marcatori: Dragoș Nedelcu (31), Raphael Stănescu (54), Darius Mureșan (71), respectiv Denis Matei (66).

Unirea Tășnad: Bogdan Palfi – Jude Nwankwo, Gabriel Pálinkás (61, Dominic Székely), Laurențiu Caba (46, Sainey Njie), Denis Matei, Ștefan Funkenhauzer, Emanuel Topan (75, Mădălin Bolba), Claudiu Băciuț (75, Cosmin Berindea), Ionuț Sălăjan, Tiago Chira (83, Marko Tempfli), Narh Gilbert.





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