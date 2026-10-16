Deputatul PSD de Satu Mare a prezentat rezultatele demersurilor sale legislative, cu impact direct asupra producătorilor locali și gospodăriilor care păstrează tradițiile

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a venit vineri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul partidului, cu noi informații despre activitatea sa parlamentară și proiectele pe care le-a sprijinit. Acesta a pus în prim-plan două inițiative cu miză economică și tradițională: legea privind pălinca și proiectul destinat cultivatorilor de căpșuni. În centrul declarațiilor sale s-au aflat sprijinirea producătorilor români, creșterea susținerii financiare pentru agricultori și apărarea intereselor comunităților rurale. Mircea Govor a subliniat că rezultatele obținute în Parlament trebuie să se traducă în beneficii concrete pentru oamenii care muncesc și contribuie la dezvoltarea județului Satu Mare.

Subvenția pentru căpșuni, majorată printr-un amendament susținut de Mircea Govor

Unul dintre principalele subiecte prezentate de deputatul sătmărean a fost proiectul de sprijinire a cultivatorilor de căpșuni, o inițiativă lansată în 2023 de parlamentari UDMR, care nu reușise până acum să avanseze din cauza lipsei unei majorități parlamentare.

Potrivit lui Mircea Govor, implicarea sa în Parlament și în Comisia pentru agricultură a contribuit la promovarea proiectului, deputatul susținând un amendament care a îmbunătățit semnificativ nivelul sprijinului financiar prevăzut. Astfel, subvenția a crescut de la 10.000 de lei la 4.000 de euro pe hectar pe an, iar perioada de acordare a fost extinsă de la trei la cinci ani.

Modificările au vizat atât majorarea sprijinului financiar anual, cât și prelungirea perioadei în care cultivatorii ar urma să beneficieze de această măsură. Pentru agricultori, predictibilitatea finanțării reprezintă un element important în planificarea investițiilor și în menținerea activității de producție.

Deputatul PSD a mulțumit colegilor parlamentari social-democrați, reprezentanților UDMR și parlamentarilor din celelalte formațiuni care au votat în favoarea măsurilor. Acesta a evidențiat importanța colaborării dintre partide atunci când sunt promovate inițiative care răspund unor nevoi concrete ale comunităților.

Legea pălincii, un pas important pentru gospodari și tradițiile locale

Un alt rezultat prezentat de Mircea Govor a fost adoptarea proiectului legislativ privind pălinca, subiect care a beneficiat deja de o atenție publică semnificativă. Deputatul a precizat că a promovat proiectul și amendamentele aferente, care au fost aprobate de Parlament.

Miza acestei inițiative o reprezintă gospodarii și producătorii care păstrează tradiția preparării pălincii, un produs cu valoare culturală și economică pentru numeroase comunități din județul Satu Mare. Pentru acești oameni, măsurile legislative pot avea o importanță deosebită, prin efectele pe care le pot produce asupra activității desfășurate în gospodării.

Mircea Govor: „Îmi respect mandatul de deputat al sătmărenilor”

În intervenția sa, Mircea Govor a transmis că va continua să susțină inițiativele care îi ajută pe producătorii români să investească, să își dezvolte activitatea și să rămână competitivi. Acesta a insistat asupra necesității ca deciziile luate la nivel parlamentar să țină cont de realitățile din mediul rural și de munca celor care contribuie la bunăstarea comunităților.

„Îmi respect mandatul de deputat al sătmărenilor. Misiunea mea în Parlament este să-i reprezint cu cinste și să apăr interesele județului Satu Mare și ale României”, a declarat Mircea Govor.

Prin cele două proiecte prezentate vineri, deputatul PSD a evidențiat direcțiile pe care și-a concentrat o parte a activității parlamentare: sprijinirea agriculturii, susținerea producătorilor locali și protejarea tradițiilor. Rămâne esențial ca măsurile legislative adoptate să se reflecte în rezultate concrete pentru beneficiarii vizați.