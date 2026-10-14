



Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, anunță adoptarea unor amendamente favorabile producătorilor de căpșuni, prin care ajutorul financiar ar urma să crească de la 10.000 de lei la 4.000 de euro pe hectar, pe an, iar perioada de acordare să fie extinsă de la trei la cinci ani. Parlamentarul susține că măsurile urmăresc sprijinirea producătorilor români, într-un context economic dificil pentru agricultura autohtonă.

Deputatul Mircea Govor, președintele Organizației Județene PSD Satu Mare, a anunțat obținerea unui vot favorabil pentru amendamentele pe care le-a inițiat în sprijinul cultivatorilor de căpșuni. Potrivit declarației sale, modificările vizează atât majorarea sprijinului financiar acordat pe hectar, cât și prelungirea perioadei în care producătorii pot beneficia de acest ajutor.

Demersul parlamentarului social-democrat are în vedere susținerea unei activități agricole importante pentru mai multe comunități din județul Satu Mare, unde cultivarea căpșunilor reprezintă o sursă de venit pentru numeroase familii și contribuie la economia locală.

Ajutorul financiar ar urma să ajungă la 4.000 de euro pe hectar

Potrivit lui Mircea Govor, amendamentele care au primit vot favorabil prevăd două modificări importante pentru producătorii de căpșuni.

Prima vizează creșterea ajutorului financiar de la 10.000 de lei la 4.000 de euro pe hectar, pe an. Cea de-a doua propunere urmărește extinderea perioadei de acordare a sprijinului de la trei la cinci ani.

Deputatul consideră că aceste schimbări pot oferi cultivatorilor o perspectivă mai stabilă pentru planificarea activității agricole, realizarea investițiilor și dezvoltarea exploatațiilor.

În opinia sa, sprijinul financiar este esențial într-un sector în care producătorii trebuie să facă față costurilor tot mai ridicate și concurenței puternice de pe piață.

Căpșunile sătmărene, importante pentru economia comunităților locale

În mesajul său, liderul PSD Satu Mare a subliniat că producția de căpșuni are o valoare economică și simbolică pentru județ, comparând importanța acesteia cu cea a pălincii, un produs reprezentativ pentru identitatea locală.

Mircea Govor a arătat că în spatele fiecărei recolte se află luni de muncă, investiții și eforturile unor familii care își construiesc viitorul prin activitatea agricolă.

Acesta susține că protejarea producției autohtone înseamnă nu doar sprijinirea fermierilor, ci și menținerea veniturilor în comunitățile locale și consolidarea economiei rurale.

„În Sătmar, căpșunile au o valoare aparte, asemenea pălincii: fac parte din munca, identitatea și economia comunităților noastre”, a transmis deputatul.

Mircea Govor mulțumește parlamentarilor care au susținut amendamentele

Președintele PSD Satu Mare le-a mulțumit colegilor parlamentari care au votat în favoarea măsurilor propuse, indiferent de apartenența politică.

Acesta a descris votul favorabil drept un pas important pentru cultivatorii de căpșuni și familiile acestora, dar și pentru agricultura românească, în ansamblu.

Deputatul a subliniat că producătorii au nevoie de măsuri concrete, care să le permită să investească, să rămână competitivi și să își continue activitatea pe termen lung.

Totodată, Mircea Govor a reafirmat că susținerea agriculturii autohtone reprezintă una dintre direcțiile pe care intenționează să le promoveze în Parlament, în calitate de reprezentant al sătmărenilor.

„Voi continua să susțin măsuri care dau producătorilor români șansa să investească, să rămână competitivi și să-și ducă munca mai departe”, a declarat acesta.

„Sunt deputatul sătmărenilor”

În încheierea mesajului, liderul social-democrat a evidențiat rolul pe care îl atribuie mandatului său parlamentar, afirmând că principala sa responsabilitate este reprezentarea intereselor cetățenilor din județ.

„Sunt deputatul sătmărenilor, iar misiunea mea în Parlament este să îi reprezint cu cinste și să apăr interesele românilor”, a transmis Mircea Govor.

Votul favorabil anunțat de deputat reprezintă un pas în susținerea amendamentelor dedicate cultivatorilor de căpșuni. Pentru a stabili aplicarea efectivă a noilor valori ale sprijinului, este necesară și clarificarea stadiului legislativ al măsurilor, precum și a condițiilor concrete de acordare a ajutorului.



