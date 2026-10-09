Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, anunță adoptarea amendamentului care prevede scutirea de la plata accizei pentru 200 de litri de pălincă și își revendică o reușită importantă pentru gospodarii din România

În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, 9 octombrie, la sediul PSD Satu Mare, Mircea Govor a prezentat rezultatul demersului legislativ pe care l-a susținut în Parlamentul României. Proiectul a trecut printr-un parcurs complicat, după ce legea a fost retrimisă pentru reexaminare, iar amendamentul său a fost respins inițial în Senat. În cele din urmă, Camera Deputaților a aprobat prevederea, iar parlamentarul sătmărean consideră că rezultatul reprezintă o victorie pentru cei care produc pălincă în gospodăriile proprii.

„Este un succes important pentru oamenii care muncesc un an întreg”

Mircea Govor a prezentat adoptarea amendamentului drept o reușită pentru gospodarii care își valorifică munca și roadele obținute într-un an de zile.

„Mă refer la PL-x 355, prin care se prevede scutirea de la plata accizei pentru 200 de litri de pălincă. Consider că este un succes important”, a declarat deputatul PSD.

Acesta a precizat că a discutat cu colegii parlamentari și le-a solicitat sprijinul pentru adoptarea amendamentului. După aprobarea acestuia în Comisia pentru buget și susținerea primită în plen, parlamentarul le-a mulțumit reprezentanților mai multor formațiuni politice care au votat în favoarea propunerii.

„Le mulțumesc încă o dată colegilor mei din PSD. Le mulțumesc, de asemenea, colegilor de la UDMR și AUR, precum și celor de la PNL și USR care au votat în favoarea amendamentului”, a afirmat Mircea Govor.

Proiectul a trecut prin reexaminare înainte de votul decisiv

Parcursul legislativ nu a fost lipsit de obstacole. După ce Parlamentul a adoptat inițial legea, președintele României a retrimis-o pentru reexaminare, invocând nerespectarea principiului bicameralismului.

Ulterior, proiectul a ajuns la Senat, unde amendamentul propus de Mircea Govor a fost respins. În Camera Deputaților, cameră decizională în acest caz, parlamentarii au votat însă în favoarea prevederii.

Deputatul sătmărean a subliniat că, din câte cunoaște, este o premieră ca un proiect privind pălinca să fie dezbătut și adoptat de două ori de Parlament, în această formă, în ultimii 35 de ani.

Pentru Mircea Govor, reacțiile pozitive din presa națională și de pe rețelele sociale confirmă interesul public față de această inițiativă și importanța ei pentru gospodari.

Pălinca, tradiție în Țara Oașului și în alte regiuni ale țării

Deputatul a amintit că producerea pălincii este legată de tradițiile multor comunități din România, inclusiv din Țara Oașului, zona Codrului, Sălaj, Bistrița, Maramureș, Bihor, Banat și alte regiuni ale țării.

În județul Satu Mare, pălinca face parte din identitatea locală și din viața multor gospodării, de la Țara Oașului și zona Codrului până la Tășnad și Valea Someșului.

Mircea Govor susține că producătorii gospodari considerau nedreaptă tratarea lor în același mod ca a operatorilor care fabrică băuturi destinate comerțului. Prin amendamentul adoptat, parlamentarul afirmă că această situație este corectată.

„Sunt mândru de această reușită și de faptul că sunt deputatul sătmărenilor. Am mers în Parlament ca să susțin și să rezolv problemele comunității”, a declarat acesta.

Mircea Govor anunță un nou proiect: sprijin pentru producătorii de căpșuni

În cadrul conferinței de presă, deputatul PSD a vorbit și despre următoarele inițiative legislative pe care intenționează să le susțină.

Unul dintre proiecte îi vizează pe producătorii de căpșuni și a fost elaborat împreună cu parlamentari ai UDMR. Mircea Govor precizează că a contribuit la inițiativă cu un amendament convenit de comun acord cu aceștia.

Proiectul a trecut de comisiile de specialitate, iar deputatul speră să fie adoptat în plenul Parlamentului în săptămâna următoare.

„Voi continua să susțin proiecte care răspund nevoilor oamenilor și aduc rezultate concrete pentru sătmăreni și pentru toți românii”, a transmis Mircea Govor.