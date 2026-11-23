



Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare au participat miercuri, 18 noiembrie 2026, la o activitate dedicată alimentației sănătoase și formării unor obiceiuri echilibrate. Întâlnirea s-a desfășurat cu sprijinul reprezentanților Rotary și a inclus două sesiuni adresate adolescenților.

La eveniment au participat Anita Lenghel, președintele Clubului Rotary Satu Mare Cetate, și dr. ing. Mihail Balaban, secretar districtual Rotary District 2241, specialist în gastronomie nutrițională. Acesta a susținut prezentarea „Alimentația adolescentului – Energie pentru școală, viață și viitor”, explicând legătura dintre ceea ce mâncăm și energia, concentrarea, starea de spirit și sănătatea noastră.

La cele două sesiuni au fost prezenți elevi din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, însoțiți de profesori, precum și elevi eminescieni membri ai Clubului Interact, implicați în activități de voluntariat.

Discuțiile au abordat nevoile organismului în adolescență, rolul glucidelor, proteinelor și grăsimilor, precum și importanța vitaminelor, mineralelor și hidratării. Elevii au aflat și despre citirea etichetelor alimentare, efectele consumului excesiv de zahăr și riscurile asociate băuturilor energizante și alimentelor ultraprocesate.

Un accent deosebit a fost pus pe alegerile alimentare din zilele aglomerate. Mesajul întâlnirii a fost că obiceiurile echilibrate se construiesc prin alegeri zilnice mai bune, fără presiunea unei alimentații perfecte.

Reprezentanții colegiului le-au mulțumit Anitei Lenghel, Aureliei Havrincea și lui Mihail Balaban pentru implicare și pentru informațiile oferite elevilor.