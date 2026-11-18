Numărul cazurilor de COVID-19 confirmate în județul Satu Mare s-a dublat într-o singură săptămână, crescând de la trei la șase îmbolnăviri în intervalul 9–15 noiembrie 2026. Evoluția apare în cel mai recent raport al Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, care indică, în paralel, o scădere a numărului total de infecții respiratorii acute și pneumonii.

Potrivit datelor DSP, în săptămâna 46 a sezonului epidemiologic 2026–2027 au fost raportate 1.878 de cazuri de infecții respiratorii acute, cu 192 mai puține decât în săptămâna precedentă, când au fost înregistrate 2.070 de îmbolnăviri.

Din totalul raportat, 1.535 au fost infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 340 au fost pneumonii, iar trei cazuri au fost de gripă.

Creșterea cea mai vizibilă s-a înregistrat însă la COVID-19. Dacă în perioada 2–8 noiembrie au fost confirmate trei cazuri, în următoarele șapte zile numărul acestora a ajuns la șase.

Peste 10.800 de persoane s-au vaccinat antigripal

În ceea ce privește vaccinarea antigripală, până la 15 noiembrie 2026, în județ au fost imunizate 10.870 de persoane din grupele de risc, cu vaccin prescris de medicii de familie și asigurat prin farmaciile cu circuit deschis.

Cele mai multe infecții respiratorii acute au fost înregistrate la categoria de vârstă 15–49 de ani, în timp ce pneumoniile au afectat cu precădere persoanele de peste 65 de ani.

DSP Satu Mare recomandă populației respectarea măsurilor de prevenție, precum igiena mâinilor, aerisirea încăperilor, evitarea aglomerațiilor și purtarea măștii de protecție de către persoanele cu simptome respiratorii. Totodată, instituția încurajează vaccinarea antigripală, în special în rândul persoanelor vulnerabile.