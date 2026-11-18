Reforma administrativă, reorganizarea teritorială și viitorul județului Satu Mare au fost principalele teme ale dialogului dintre Felician Pop, președintele UZPR, și realizatorul emisiunii „Actualitatea sătmăreană”, de la Nord Vest TV. Invitatul a pledat pentru modernizarea administrației, reducerea aparatului birocratic și o organizare care să țină cont de realitățile economice și sociale ale prezentului, fără ca identitatea locală să fie pusă în discuție

Discuția despre reforma administrativă a pornit de la o întrebare care preocupă tot mai mult opinia publică: ce se va întâmpla cu actualele județe și, mai ales, care ar putea fi viitorul județului Satu Mare într-o eventuală reorganizare teritorială?

Felician Pop consideră că o reformă este necesară, în condițiile în care actuala împărțire administrativă datează din 1968, iar realitățile economice, sociale și demografice s-au schimbat considerabil între timp.

„Au trecut aproape șase decenii. Chiar dacă pe undeva acea împărțire din vremea lui Ceaușescu a corespuns unor necesități din acei ani, astăzi, când suntem într-o altă lume, cred că trebuie o reconfigurare”, a afirmat invitatul.

Modelul regiunilor de dezvoltare, o variantă de luat în calcul

În privința formulei concrete de reorganizare, Felician Pop a spus că varianta unor structuri administrative mai ample, construite pe modelul regiunilor de dezvoltare, i se pare una dintre soluțiile care ar merita analizate.

În opinia sa, această variantă ar putea păstra contururile actualelor județe, evitând o reașezare radicală a granițelor, dar ar permite o coordonare mai eficientă a proiectelor de investiții și o reducere a cheltuielilor administrative.

„Aia cu regiunile de dezvoltare mi se pare cea mai inspirată idee. Cea mai ușor de pus în aplicare și care ar deschide un câmp mai larg pentru marile proiecte de investiții”, a explicat Felician Pop.

Acesta a insistat că reforma nu ar trebui să însemne doar comasarea unor instituții sau mutarea centrelor de decizie într-un singur oraș. Ea trebuie să fie însoțită de o regândire a întregului sistem administrativ și de aplicarea principiului subsidiarității, adică apropierea deciziei de cetățean.

În aceeași logică, invitatul a vorbit despre necesitatea reducerii birocrației, a suprapunerilor instituționale și a cheltuielilor care apasă asupra bugetelor publice.

Satu Mare, Bihor sau Maramureș? O discuție care trebuie purtată dincolo de emoții

Una dintre temele cele mai interesante ale emisiunii a fost posibilitatea ca județul Satu Mare să fie asociat administrativ cu Bihorul sau cu Maramureșul.

Felician Pop a considerat că dezbaterea nu trebuie transformată într-o competiție identitară și nici alimentată de populism. În opinia sa, eventualele formule de reorganizare trebuie analizate prin prisma eficienței economice, a proiectelor comune și a interesului comunităților.





Invitatul a atras atenția și asupra unei realități istorice mai puțin cunoscute: actualul județ Maramureș nu se suprapune în totalitate peste Maramureșul istoric, având în componență și zone cu alte identități istorice și geografice.

În schimb, o eventuală reorganizare ar putea avea efecte pozitive asupra unor zone precum Țara Codrului, al cărei teritoriu este astăzi împărțit între județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj și Bihor.

„Codrul ar avea numai de câștigat. La ora actuală, Codrul este împărțit între patru județe”, a punctat acesta.

Istoria județului, o succesiune de decizii administrative și politice

Dialogul a avut și o importantă componentă istorică. Felician Pop a rememorat împrejurările în care s-a conturat actuala configurație a județului Satu Mare, evocând deciziile administrative din perioada comunistă și influența pe care anumite personalități politice au avut-o asupra delimitărilor teritoriale.

Un episod relatat a fost cel al lui Iosif Uglar, fostul conducător al Raionului Maramureș, care, înaintea reorganizării din 1968, ar fi intervenit pentru ca orașul Seini să rămână în Maramureș. În urma acestor modificări, județul Satu Mare a primit și două comune din Sălaj, Bogdand și Hodod.

Felician Pop a amintit și de situația Careiului, care a avut un rol administrativ important în istoria comitatului Sătmar, dar și de transformările prin care a trecut această zonă după 1918.

Concluzia sa este că actualele granițe administrative nu trebuie privite ca niște realități imuabile. Ele au fost rezultatul unor decizii istorice și politice și pot fi regândite atunci când interesul public o cere.

Comunele mici și orașele care trebuie să privească spre viitor

Un alt subiect abordat a fost cel al comunelor cu populație redusă și al posibilității reorganizării acestora. În discuție au fost amintite mai multe localități din județul Satu Mare cu mai puțin de 1.500 de locuitori, între care Săcășeni, Ciumești, Cămin, Cehal, Petrești, Urziceni și Păulești.





Felician Pop a atras atenția că orice reorganizare trebuie să țină cont de particularitățile comunităților și să nu repete mecanic greșelile unor delimitări administrative făcute în trecut.

El a susținut inclusiv ideea integrării comunelor limitrofe în marile orașe, acolo unde dezvoltarea urbană și legăturile economice justifică o asemenea soluție. Ca exemplu, a vorbit despre posibilitatea extinderii municipiului Satu Mare prin integrarea unor localități din jur.

Dincolo de formulele administrative, mesajul transmis în emisiune a fost că modernizarea trebuie să urmărească servicii publice mai eficiente, investiții mai consistente și o administrație mai apropiată de cetățean.

Identitatea sătmăreană, tradițiile și specificul comunităților nu depind exclusiv de granițele administrative, a fost una dintre ideile centrale ale dialogului.

Dezbaterea rămâne deschisă

Emisiunea a atins și alte teme de actualitate, de la infrastructura de transport și situația curselor feroviare locale până la evoluția presei, scena politică națională și rolul instituțiilor publice.

Însă firul principal al discuției a rămas reforma administrativă și întrebarea dacă România poate trece la un model de organizare adaptat secolului XXI.

Pentru Felician Pop, răspunsul presupune renunțarea la inerția administrativă și o abordare pragmatică: mai puțină birocrație, proiecte de dezvoltare de anvergură și decizii luate cât mai aproape de comunitățile pe care le privesc.

Înregistrarea emisiunii:





Florin Cristian Mureșan