Situația transportului feroviar local și lipsa călătorilor de pe anumite rute au fost printre subiectele abordate în dialogul de la Nord Vest TV. Felician Pop atrage atenția asupra costurilor și eficienței unor curse care, în opinia sa, nu mai răspund cererii reale.

În cadrul emisiunii „Actualitatea sătmăreană”, Felician Pop a povestit că, în plimbările sale zilnice, observă frecvent trenurile care circulă pe liniile feroviare din zonă.

Impresia sa este că multe dintre acestea transportă foarte puțini pasageri, uneori chiar deloc, ceea ce ridică semne de întrebare privind eficiența economică a serviciului.

„De cinci ani de când urmăresc căile ferate, trenurile sunt absolut goale. Merge trenul, vine trenul, se oprește, șuieră solemn în gară. Nu urcă nimeni, nu coboară nimeni”, a relatat acesta.

Discuția a ajuns și la situația unor legături feroviare locale. A fost amintită inclusiv dispariția circulației trenurilor spre Negrești-Oaș, precum și faptul că pe alte trasee, cum este cel spre Halmeu, serviciul feroviar încă există.

Invitatul a susținut că transportul feroviar trebuie regândit astfel încât cheltuielile să fie corelate cu numărul real de călători și cu nevoile comunităților.