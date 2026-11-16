Ancheta privind presupusele nereguli din programele naționale „Masă Caldă” și „Masă Sănătoasă” a ajuns într-o nouă etapă. Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a anunțat încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției cu unul dintre inculpați și trimiterea în judecată a altor trei persoane. Procurorii susțin că, timp de aproape patru ani, ar fi funcționat un mecanism prin care erau raportate date nereale privind prezența elevilor și numărul meniurilor livrate în două unități de învățământ din județ.

Potrivit comunicatului transmis de Biroul de Informare Publică și Relații cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, la data de 3 noiembrie 2026, un procuror a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu un inculpat, persoană fizică, aflat sub control judiciar și cercetat pentru mai multe infracțiuni de fals și obținere ilegală de fonduri.

Ulterior, la 12 noiembrie 2026, procurorii au dispus trimiterea în judecată a altor trei inculpați, persoane fizice, aflați, de asemenea, sub măsura preventivă a controlului judiciar. Aceștia sunt acuzați de mai multe infracțiuni de fals, uz de fals, obținere ilegală de fonduri și delapidare.

48.192 de meniuri facturate, deși nu ar fi fost livrate

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada septembrie 2022 – iunie 2026, ar fi fost pus la punct un mecanism repetitiv în legătură cu derularea programelor „Masă Caldă” și „Masă Sănătoasă” la Școala Gimnazială Socond și Școala Gimnazială Stâna.

Concret, anchetatorii susțin că ar fi fost raportată în mod nereal prezența elevilor și ar fi fost menținuți artificial în evidențele școlare copii care nu frecventau efectiv cursurile. Scopul ar fi fost obținerea din fonduri publice a contravalorii unui număr de meniuri mai mare decât cel justificat de beneficiarii prezenți și de mesele care trebuiau livrate în realitate.

Potrivit procurorilor, mecanismul nu s-ar fi limitat la întocmirea unor documente izolate cu informații nereale. Aceleași date privind numărul beneficiarilor și al meniurilor ar fi fost create, validate, transmise și preluate succesiv în documentele întocmite atât la nivelul școlilor, cât și de societatea furnizoare. În acest fel, documentele s-ar fi susținut reciproc, creând aparența de legalitate pentru cantitățile facturate și sumele solicitate la decontare.

Conform probatoriului administrat în cauză, prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 751.435,468 lei, sumă corespunzătoare unui număr de 48.192 de meniuri facturate.

Parchetul precizează că activitățile desfășurate în cursul urmăririi penale au ca scop administrarea probelor cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale și nu înlătură prezumția de nevinovăție. Prin urmare, acuzațiile formulate împotriva celor trei persoane trimise în judecată urmează să fie analizate de instanță.