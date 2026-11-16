Trupa Mihai Raicu propune publicului sătmărean o incursiune teatrală într-o poveste despre bunătate, supraviețuire, compromisuri și lupta omului de a-și păstra valorile

Cât de mult poate rămâne un om bun într-o lume în care generozitatea riscă să devină o povară, iar supraviețuirea presupune compromisuri? Este întrebarea fundamentală de la care pornește spectacolul „Omul cel bun din Sîciuan”, de Bertolt Brecht, una dintre cele mai cunoscute și provocatoare creații ale dramaturgiei universale. Teatrul de Nord Satu Mare, prin Trupa Mihai Raicu, propune publicului o reprezentație care depășește granițele unei simple povești de teatru, invitând spectatorii să reflecteze asupra bunătății, egoismului și contradicțiilor societății în care trăim. Spectacolul este regizat de Bocsárdi László și reunește o distribuție numeroasă, într-o producție complexă, cu scenografie, muzică originală, coregrafie și efecte vizuale.

Trei zei coboară pe pământ în căutarea unui om bun

Povestea pornește de la sosirea a trei zei pe pământ, hotărâți să găsească un om cu adevărat bun. Căutarea lor îi conduce la Șen De, o femeie care încearcă sincer să-i ajute pe cei din jur, însă descoperă rapid că bunătatea nu este întotdeauna compatibilă cu regulile unei lumi în care fiecare trebuie să lupte pentru propria supraviețuire.

De aici se dezvoltă una dintre marile dileme propuse de Bertolt Brecht: cum poate cineva să rămână bun într-o societate care îl obligă permanent să aleagă între binele celorlalți și propriul interes?

Autorul nu oferă răspunsuri facile, ci construiește situații și personaje care pun spectatorul în fața unor întrebări incomode. Spectacolul devine astfel o reflecție asupra condiției umane, asupra solidarității și asupra limitelor pe care societatea le impune celor care încearcă să trăiască respectând principii morale.

Producția este semnată de o echipă artistică amplă. Scenografia îi aparține lui Bartha József, costumele au fost realizate de Szőke Zsuzsi, dramaturgia este semnată de Dálnoky Réka, iar muzica originală a fost compusă de Bakk-Dávid László. Coregrafia este realizată de Bezsán Noémi, lighting design-ul de Bányai Tamás, iar video design-ul de Takács Ádám și Süveg Károly.

Versiunea scenică a fost realizată de Dálnoky Réka, Bocsárdi László și Ovidiu Caița, după o traducere de Mihaela Bogza, Nicoleta Ciupercescu și I.C. Mătăsaru.

Din distribuție fac parte Georgiana Ghergu, Romul Moruțan, Andrei Stan, Ciprian Vultur, Vlad Mureșan, Tudor Dreve, Cătălin Mareș, Ioana Cheregi, Alina Negrău, Raluca Mara, Andrei Gîjulete, Carmen Frățilă, Radu Botar, Roxana Fânață, Sergiu Tăbăcaru, Bianco Erdei, Tibor Székely, Carol Erdös, Pusztai Judit și Ștefan Mureșan.

Un spectacol despre legătura dintre oameni și valorile universale

Producția regizată de Bocsárdi László a atras atenția și prin dimensiunea sa filosofică și artistică. Într-o cronică publicată în revista Vatra, Eugenia Sarvari a evidențiat perspectiva regizorului asupra rolului teatrului, pornind de la o afirmație a lui Robert Lepage: „Teatrul este un loc în care îi ajutăm pe contemporani să intre în legătură cu zeii”.

Potrivit autoarei cronicii, această viziune a fost valorificată pe deplin în spectacolul „Omul cel bun din Sîciuan”.

Reprezentația este recomandată persoanelor cu vârsta de peste 14 ani. Spectacolul se joacă în limba română, cu supratitrare în limba maghiară. Organizatorii avertizează că în timpul reprezentației sunt utilizate efecte de fum și efecte sonore care ar putea afecta persoanele sensibile.

Informații despre bilete pot fi obținute de la Agenția teatrală din strada Horea nr. 6, la numerele de telefon 0261 712 106 și 0786 538 580. Biletele sunt disponibile și online, prin platforma Entertix.

Mai multe detalii despre spectacol sunt disponibile pe site-ul Teatrului de Nord – Trupa Mihai Raicu.